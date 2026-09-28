لا يتأثر بالانتقادات.. زكي عبدالفتاح: الشناوي نموذج نادر.. عنده شخصية ثابت البطل

وجه زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة دعم إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا إعجابه بشخصية اللاعب وطريقة تعامله مع الانتقادات والضغوط.

وأشار زكي عبد الفتاح، إلى أنه يعتبر محمد الشناوي من أبرز حراس المرمى أصحاب الشخصية القوية في تاريخ الكرة المصرية.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات له: «أنا ما كانش ليا الشرف إني أتعامل معاك أو أشتغل معاك، بس أنا بقالي حوالي 35 سنة كمدرب، وبقدر أحلل شخصية وتصرفات حراس المرمى، ومش لازم أتعامل معاك عشان أعرف شخصيتك».

وأضاف: «أنا أحب أقولك حاجة.. إنت الحارس الوحيد في مصر اللي عنده شخصية مميزة جدًا جدًا بعد الله يرحمه ثابت البطل».

وتابع: «بقالنا 30 أو 35 أو حتى 40 سنة ما فيش حارس مرمى عنده شخصية ثابت البطل، إنت الوحيد اللي عندك الشخصية دي، بمعنى إنك بتحول كل حاجة سلبية لإيجابية، وما بتتكلمش كتير، وشغلك عندك هو أهم حاجة، ودي كلها صفات صعب جدًا ألاقيها في أي حارس مرمى في مصر خلال آخر 40 سنة».

وأشار عبد الفتاح إلى أن الشناوي يجيد التعامل مع الضغوط والانتقادات، قائلًا: «أنا عارف الكلام اللي بيتقال دلوقتي، وإن المدير الفني طالع عليك والكلام ده، والدنيا كلها قايمة، بس أنا عارف تفكيرك.. إنت هتاخد الموضوع بإيجابية».

وأردف: «مش هتفكر إنك انتهيت أو خلصت، بالعكس، إنت هتشتغل على نفسك.. أنا شوفتك أيام ما الجمهور كان بيهاجمك، كنت بتسكت وما بتتكلمش، وبتطلع كل تركيزك في شغلك، وفي الآخر بتثبت للناس العكس».

وأوضح: «وفي نفس الوقت لما الناس كانت بتقول: الشناوي والسد العالي والكلام ده، برضه الكلام ما كانش بيأثر فيك، وكنت عايز تبقى أحسن».

وأكد مدرب حراس المرمى ثقته في قدرة الشناوي على تجاوز الفترة الحالية، قائلًا: «أنا متأكد مليون في المية إنك أقل واحد دلوقتي شاغل تفكيرك بالموضوع ده.. الناس كلها حواليك شغالة تفكر فيه، وإنت مش شاغل بالك، إنت بتشتغل وبتثبت العكس».

واستكمل: «خلي أفعالك هي اللي ترد، وإنت بالفعل بتنفذ المقولة دي: الرجال أفعال مش كلام».

وأعرب عبد الفتاح عن فخره بمحمد الشناوي، قائلًا: «أنا فخور بيك جدًا جدًا، وشايف إنك مثال كويس جدًا لولادنا ولحراسنا».

واختتم رسالته بالإشادة بتواضع الشناوي، مؤكدًا: «عمري ما شوفتك طلعت قلت على نفسك السد العالي، ولا نمبر وان، ولا أنا العميد ولا العقيد ولا أي حاجة من الكلام ده».

وأضاف: «ورغم إنك حققت حاجات كبيرة جدًا، ومع ذلك عمري ما سمعتك بتتكلم عن نفسك أو تقول أنا عملت وأنا سويت.. فأنا فخور بيك، وإنت مش محتاج مني حاجة، أنا بس بوصل لك رسالة وشعوري تجاه شخصية محمد الشناوي اللي بشوفها من بعيد».

واختتم زكي عبد الفتاح رسالته قائلًا: «إحنا خدنا حوالي 40 سنة من أيام الكابتن ثابت البطل عشان يطلع لنا واحد تاني زي محمد الشناوي، وأعتقد بالطريقة اللي إحنا ماشيين بيها في مصر دي، ممكن ناخد كمان 40 سنة على ما تيجي شخصية تانية زي محمد الشناوي.. ما تشغلش بالك يا شناوي، وأنا عارف إنك مش محتاج تحفيز».