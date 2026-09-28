بسام رجب: شخصية مختار في «علي كلاي» شر هادئ.. وأرفض التمثيل المشرف

قال الفنان بسام رجب، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة «الحياة»، إن شخصية مختار السندي التي قدمها مؤخرًا في مسلسل "علي كلاي" مختلفة عن أدواره السابقة، وبها قدر كبير من الشر.

وعن غيابه عن الشاشة قبل المسلسل، أجاب: "كانت هناك فترة ما كان يُعرض عليّ لم يعجبني، وأنا لست من أنصار تقديم أي أعمال من أجل التواجد، وأختار بحرص ما أقدمه، وكنت حريصًا على تاريخي الفني، وقدمت مسلسلي ورد وشوكولاتة وظهرت كضيف شرف في بطل العالم".

وعن الصراع بين علي كلاي ومختار السندي طوال أحداث المسلسل، أشاد بالعمل بشكل عام، وقال إنه عندما قرأ الورق ذاكر الشخصية جيدًا ووجد بها قدرًا من الشر بشكل جديد، وكان هناك قدر من المتعة في العمل مع نجم كبير مثل أحمد العوضي الذي وصفه بالذكي والشاطر، ومع مخرج متميز، مؤكدًا أنه بطبيعته يتعامل مع كل المشاهد على أنها أصعب المشاهد، وأن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا لأن لدينا تعطشًا للبطل الشعبي.

وأوضح أنه حريص على تقديم دور الشر بشكل بسيط وفي نفس الوقت به قدر من العمق، وأن هدوء تلك الشخصية يمثل قمة الشر، مشيرًا إلى أن المسلسل اعتمد على البطولة الجماعية وأن نجاحه يعود لتلك الصفة، ووصف النجمة درة بأنها ممثلة رائعة.

وعن أصعب مشهد له، قال إنه عندما ذهب لدرة في المستشفى وهي تموت وقال لها: "أنا مش هقابلك بعد كده وانتي ما تنفعينيش".

وأكد أن أهم ثلاثة أعمال في مسيرته هي "ليالي الحلمية" و"هوانم جاردن سيتي" و"علي كلاي"، مضيفًا أنه قدم أدوارًا متنوعة طوال مسيرته، وحرص على التنوع حتى لا يتم حصره في شخصية معينة، وأن الفضل الكبير في مسيرته يعود لقطاع الإنتاج.

وعن "خصامه" مع السينما رغم بدايته القوية فيها بأفلام مثل "ضربة معلم" و"الحب في الثلاجة" و"اللعب مع الكبار" و"أول مرة تحب يا قلبي" و"الهاربات"، أوضح أن انشغاله بالأعمال التليفزيونية لم يمكنه من تحقيق المعادلة والتوازن بين السينما والدراما، فتوجه بشكل أكبر للتليفزيون.

وشدد على أنه لا يريد تقديم أدوار هامشية في السينما لمجرد التواجد، وطوال مسيرته أي دور قدمه كان له تأثير، حتى أدوار ضيف الشرف كانت مهمة ومؤثرة.