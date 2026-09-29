بالأسماء.. 9 دوائر لـ العمال بـ جنوب القاهرة والجيزة بدار القضاء العالي في العام القضائي الجديد

حددت محكمة استئناف القاهرة، 9 دوائر عمال بـ جنوب القاهرة والجيزة بدار القضاء العالي بالعام القضائي الجديد 2026/2027، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد بالأسماء تشكيل تلك الدوائر، التي تبدأ عملها بداية من يوم 1 أكتوبر 2026..

من جانبها، احتفلت الأسرة القضائية بمحكمة استئناف القاهرة ، في مشهد قضائي اتسم بالدفء والفرحة، بـ«يومها الأول» وهو يوم انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة بدار القضاء العالي، لمناقشة وإقرار مشروع توزيع العمل على دوائر المحكمة وقضاتها.

وفي أجواء سادتها مشاعر الفرحة والسعادة، احتشد قضاة محكمة استئناف القاهرة حول المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤوساء محاكم الاستئناف، في هذه المناسبة التي تمثل أحد أبرز محطات العام القضائي، مؤكدين روح الأسرة الواحدة التي تجمع قضاة المحكمة، وما يربط بينهم من تقدير واحترام وتعاون في سبيل حسن سير العمل وانتظامه.

وأعلن قضاة محكمة استئناف القاهرة موافقتهم بالإجماع على مشروع توزيع العمل بدوائر المحكمة للعام القضائي 2026/2027، في مشهد عكس حالة التوافق داخل الجمعية العمومية، وحرص القضاة على بدء العام الجديد برؤية واضحة لتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز.