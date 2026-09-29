طعام يحسن الهضم ويحمي من القلب والسرطان .. اكتشفه

تحتوى بذور الكتان على عدد كبير من الفوائد الصحية للجسم وذلك عند تناولها بكميات معتدلة بشكل منتظم.

ووفقا لما جاء في موقع فارم ايزي فإن بذور الكتان تمنح الجسم فوائد صحية هامة.

تحسن الجهاز الهضمي

غنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان تمتص الألياف غير القابلة للذوبان كمية كبيرة من الماء، مما يزيد من حجم البراز. وهذا يحافظ على انتظام حركة الأمعاء ويمنع الإمساك وهي مفيدة جدًا للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS ) .

تُبطئ الألياف القابلة للذوبان عملية الهضم وتُخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وهذا يُقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو مفيد لمرضى السكري.

يقلل أمراض القلب والأوعية الدموية

يمنع حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة بكميات كبيرة في بذور الكتان، ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية للقلب كما أنه فعال في تقليل الالتهاب في الشرايين .

تساهم الألياف القابلة للذوبان والبروتينات الموجودة في بذور الكتان في خفض مستويات الكوليسترول في الدم كما يُعرف عن تناول بذور الكتان قدرته على خفض ضغط الدم.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي بذر الكتان على مركب نباتي يُسمى الليغنان ووفقًا للأبحاث، وُجد أن الليغنان فعال في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء وسرطان البروستاتا لدى الرجال .

تحتوي بذور الكتان أيضاً على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات وقد وُجد أن هذه البروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية تمنع نمو الأورام، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

يحسن مستويات السكر في الدم

تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بذور الكتان على تحسين مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وبالتالي، فهي تساعد في إدارة داء السكري من النوع الثاني .