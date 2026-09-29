قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر
فانس: نعتقد أن المرشد الإيراني لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية
نائب ترامب: هناك مجال للتوصل لاتفاق مع إيران بشرط واحد
سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار
روسيا تحذر من رد نووي على أي حصار لكالينينجراد
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. هل نشهد سقوط أمطار؟
لا نية لرحيله.. الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح
الرئيس السيسي يهنئ ألمانيا بذكرى يوم الاتحاد
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم
خاطئة ومضللة.. هيئة الدواء تشن حملات علي الإعلانات غير المرخصة| صور
تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماليزيا تبدأ إعادة 1500 مواطن ميانماري إلى بلادهم على متن سفن بحرية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

بدأت ماليزيا، الثلاثاء، عملية إعادة 1476 مواطنًا من ميانمار إلى بلادهم، على متن 3 سفن تابعة للبحرية الميانمارية، في إطار برنامج قالت كوالالمبور إنه يتم بصورة طوعية وبموجب إجراءات متفق عليها مع السلطات في ميانمار.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية «برناما» عن مخزن محي الدين، نائب الأمين العام لوزارة الداخلية، أن المجموعة تضم 1370 رجلًا و79 امرأة و20 صبيًا و7 فتيات، تتراوح أعمارهم بين 8 و68 عامًا.

وجرى اختيار العائدين من 14 مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ماليزيا، فيما تولت السلطات الميانمارية تحديد هوياتهم وإرسال أسمائهم إلى كوالالمبور عبر مذكرة دبلوماسية مؤرخة في 13 أغسطس.

وخضع العائدون لفحوصات صحية وإجراءات للتحقق من الهوية، قبل نقلهم إلى قاعدة البحرية الملكية الماليزية في مدينة لوموت، تمهيدًا لبدء رحلة العودة إلى ميانمار.

وبحسب «برناما»، تتم عملية الإعادة على متن سفينة البحرية الميانمارية «يو إم إس مواتاما»، برفقة سفينة «يو إم إس كينغ سين فيو شين» وسفينة المستشفى «يو إم إس ثانلوين».

وتأتي العملية بعد إعلان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الشهر الماضي، موافقة ميانمار على استقبال 5 آلاف من مواطنيها الموجودين في ماليزيا، حيث بدأت وزارة الداخلية الماليزية عقب ذلك إجراءات تحديد هوياتهم وفحص ملفاتهم.

وكان أنور قد أعلن أيضًا عزمه دعوة قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ إلى ماليزيا، لمواصلة المفاوضات بشأن العودة التدريجية، مع السعي للحصول على ضمانات تتعلق بسلامة العائدين وحصولهم على الرعاية الطبية.

وقال أنور، بحسب صحيفة «نيو ستريتس تايمز»، إن ماليزيا لم تكن قادرة في السابق على إعادتهم لأن ميانمار رفضت استقبالهم، مضيفًا أن تحسن العلاقات بين البلدين أسهم في موافقة ميانمار على استقبال 5 آلاف مواطن من أراضيها.

ماليزيا ميانمار كوالالمبور المهاجرين في ماليزيا البحرية الملكية الماليزية البحرية الميانمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون: إبرام نحو عشرة اتفاقيات وإعلانات بين فرنسا وإسبانيا في عدة مجالات

انهيار جليدي بجبال الهيمالايا

نيبال: تعليق البحث عن 12 مفقودا جرفهم انهيار جليدي بجبال الهيمالايا

تكريم محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

الملتقى الثاني للقيادات الشابة يكرم اليماحي بوسام رواد العمل العربي

بالصور

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد