ماليزيا تبدأ إعادة 1500 مواطن ميانماري إلى بلادهم على متن سفن بحرية

بدأت ماليزيا، الثلاثاء، عملية إعادة 1476 مواطنًا من ميانمار إلى بلادهم، على متن 3 سفن تابعة للبحرية الميانمارية، في إطار برنامج قالت كوالالمبور إنه يتم بصورة طوعية وبموجب إجراءات متفق عليها مع السلطات في ميانمار.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية «برناما» عن مخزن محي الدين، نائب الأمين العام لوزارة الداخلية، أن المجموعة تضم 1370 رجلًا و79 امرأة و20 صبيًا و7 فتيات، تتراوح أعمارهم بين 8 و68 عامًا.

وجرى اختيار العائدين من 14 مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ماليزيا، فيما تولت السلطات الميانمارية تحديد هوياتهم وإرسال أسمائهم إلى كوالالمبور عبر مذكرة دبلوماسية مؤرخة في 13 أغسطس.

وخضع العائدون لفحوصات صحية وإجراءات للتحقق من الهوية، قبل نقلهم إلى قاعدة البحرية الملكية الماليزية في مدينة لوموت، تمهيدًا لبدء رحلة العودة إلى ميانمار.

وبحسب «برناما»، تتم عملية الإعادة على متن سفينة البحرية الميانمارية «يو إم إس مواتاما»، برفقة سفينة «يو إم إس كينغ سين فيو شين» وسفينة المستشفى «يو إم إس ثانلوين».

وتأتي العملية بعد إعلان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الشهر الماضي، موافقة ميانمار على استقبال 5 آلاف من مواطنيها الموجودين في ماليزيا، حيث بدأت وزارة الداخلية الماليزية عقب ذلك إجراءات تحديد هوياتهم وفحص ملفاتهم.

وكان أنور قد أعلن أيضًا عزمه دعوة قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ إلى ماليزيا، لمواصلة المفاوضات بشأن العودة التدريجية، مع السعي للحصول على ضمانات تتعلق بسلامة العائدين وحصولهم على الرعاية الطبية.

وقال أنور، بحسب صحيفة «نيو ستريتس تايمز»، إن ماليزيا لم تكن قادرة في السابق على إعادتهم لأن ميانمار رفضت استقبالهم، مضيفًا أن تحسن العلاقات بين البلدين أسهم في موافقة ميانمار على استقبال 5 آلاف مواطن من أراضيها.