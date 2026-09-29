تراجع أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والاجنبية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 15 مليار جنيه لتبلغ مستوى 4.076 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 344.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات "سندات وأذون" وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.9 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 52297.12 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.51% ليبلغ 18421.66 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 0.34% ليبلغ مستوى 24619.32 نقطة.