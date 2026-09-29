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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس حي بولاق الدكرور يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية

المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور
المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

تواصل أجهزة حي بولاق الدكرور، التابع لمحافظة الجيزة، جهودها الميدانية لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والمناطق الحيوية والخدمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وتحت متابعة وقيادة المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وفي هذا الإطار، أجرى المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الشوارع والمواقع بنطاق الحي، والوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من انتظام الأعمال وفقًا للخطط الموضوعة.

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع كفر طهرمس الرئيسي، حيث بدأت أعمال فرد طبقة الدقشوم استعدادًا لتنفيذ أعمال الرصف، مع التأكيد على استمرار الأعمال حتى الانتهاء من مراحل التطوير المستهدفة.

كما تابع رئيس الحي أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر، للوقوف على نسب الإنجاز ومتابعة انتظام سير الأعمال.

وفي إطار الحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، تفقد رئيس الحي سير العمل بالمركز التكنولوجي، وعقد جلسات استماع مع المواطنين المترددين على المركز للتعرف على المشكلات والمقترحات، موجهًا بسرعة إزالة أي معوقات والعمل على إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة حي بولاق الدكرور تنفيذ توجيهات رئيس الحي بشأن رفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية، حيث تم تنفيذ ومتابعة عدد من الأعمال الميدانية، من بينها:

-تنفيذ ومتابعة أعمال رفع كفاءة حرم الطريق الدائري، واستكمال أعمال فرد طبقة الدقشوم، إلى جانب أعمال توسعة الطريق أمام محطة مترو فيصل.

-متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع الريس بمنطقة صفط اللبن.

-متابعة وتنفيذ أعمال النظافة ورفع الكفاءة بشوارع فيصل، والعشرين، والمصرف، وترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر أمام مزلقان ناهيا.

-رفع كفاءة وتجريد مطلع الدائري بمنطقة صفط اللبن.

-متابعة أعمال النظافة ورفع الكفاءة بشوارع الملكة، وترعة عبد العال، والمساكن، وشارع فيصل السطحي، إلى جانب مختلف قطاعات الحي.

وتنفذ الأعمال باستخدام معدات ولوادر وسيارات حي بولاق الدكرور، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمختلف الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري للحي.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمختلف المناطق الحيوية والخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر العام لشوارع وقطاعات الحي.

حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة تحسين مستوى الخدمات محافظ الجيزة

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