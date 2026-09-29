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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حاد في قاعدة مستخدمي الذكاء الاصطناعي بالصين

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

كشف تقرير صيني عن تجاوز عدد مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين 700 مليون مستخدم بحلول شهر يونيو، ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ 602 مليون مستخدم في نهاية عام 2025.

صدر التقرير عن قسم السياسات والتعاون الدولي التابع لمركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني (CNNIC) اليوم الثلاثاء، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر موارد البنية التحتية للإنترنت في الصين.

ويكشف التقرير أن حوالي 76 في المائة من مستخدمي الإنترنت يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لأغراض طرح الأسئلة والحصول على إجابات. وتلي ذلك استخدامات أخرى تشمل توليد أو معالجة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، وإعداد ملخصات الاجتماعات.

كما يوضح التقرير أن استخدام تطبيقات مثل المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي وأدوات الإنتاجية المكتبية القائمة على هذه التقنية قد شهد نموا تجاوز 100 في المائة على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، قام 38.7 في المائة من مستخدمي الإنترنت في الصين بشراء أجهزة ذكية عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية.

وتلعب صناعات الذكاء الاصطناعي التوليدي دوراً محورياً في دفع عجلة القوى الإنتاجية الجديدة وتعزيز التحديث. وقد شهدت الصين خلال العام الماضي تطورات ملحوظة في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فبحلول يونيو 2026، أصبحت الصين موطنا لـ 10 الاف و740 شركة تعمل في مجالات النماذج اللغوية الكبيرة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمجالات ذات الصلة. وتتركز هذه الشركات بشكل رئيسي في بكين وشنغهاي، وكذلك في مقاطعات قوانجدونج وجيانغسو وتشجيانج.

كما يسلط التقرير الضوء على التطبيق الواسع للذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعات متنوعة، تشمل الزراعة والتصنيع والبرمجة والأعمال المكتبية، والذكاء المتجسد والبحث العلمي. وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن سياسات الصين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تخضع لعمليات تحسين مستمرة، حيث تحولت من التركيز حصراًعلى التغلب على التحديات التقنية إلى إيلاء اهتمام أكبر للتطبيقات المخصصة لسيناريوهات محددة وللحوكمة التنظيمية.

ويشير التقرير إلى أن الصين تبنت نهجاً شاملاً يتسم بالحذر في آن واحد، وذلك لضمان وجود ضمانات مؤسسية تكفل التطور السليم والمنظم والمستدام لهذه الصناعات.

الذكاء الاصطناعي الصين شبكة الإنترنت الصيني

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