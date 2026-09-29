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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط مخاوف من شتاء باهظ.. الاتحاد الأوروبي يتحمل 100 مليار يورو إضافية لكلفة الطاقة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعلن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن أن دول التكتل أنفقت نحو 100 مليار يورو إضافية على الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب الأمريكية-الإيرانية، مقابل الكميات نفسها من واردات النفط والغاز، في مؤشر على تعرض المنطقة لضغوط متزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الديزل، مع اقتراب فصل الشتاء.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن يورجنسن قوله إن الاتحاد الأوروبي دفع هذه التكلفة الإضافية دون الحصول على كميات إضافية من النفط أو الغاز، وذلك في وقت أثار فيه تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حظر على صادرات الديزل مخاوف جديدة بشأن أسعار المنتجات النفطية المكررة، رغم تشكيك وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في جدوى فرض حظر شامل.

ويناقش وزراء الطاقة الأوروبيون سبل الاستعداد لفصل شتاء قد يشهد ارتفاعا في أسعار الطاقة، حيث دعا يورجنسن الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات لخفض الطلب، ومواصلة ملء مخزونات الغاز إلى مستوى لا يقل عن 80%، إلى جانب اتخاذ تدابير "مؤقتة وموجهة" للتعامل مع ارتفاع الأسعار. كما شدد على ضرورة تسريع التحول نحو الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

وفي إسبانيا، أعلنت وزيرة الطاقة سارا أجيسين مونيوز إجراءات إضافية لحماية الأسر، من بينها الحد من زيادة تعريفة الغاز المنظمة إلى 15%.

وفي إيطاليا، دفعت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني شركتي "سوكار" الأذربيجانية و"كويت بتروليوم إنترناشيونال" إلى وضع سقف مؤقت لأسعار الوقود في شبكتي توزيعهما بإيطاليا، بعد أن أعلنت شركة "إيني" الحكومية تحديد سقف لأسعار البنزين المحلية لمدة شهر على الأقل.

وتأتي هذه الإجراءات فيما أنفقت إيطاليا نحو 2.8 مليار يورو هذا العام لخفض الضرائب على الوقود، بينما يدرس نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني فرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة في الموازنة المقبلة، في ظل دعوات من دول أوروبية أخرى، بينها النمسا وألمانيا وإسبانيا وبولندا، لفرض ضريبة مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن دول التكتل

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