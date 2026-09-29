بلجيكا تستعد لإرسال 3 مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا قبل نهاية 2026

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلجيكا تعتزم إرسال ثلاث طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام، في خطوة تأتي ضمن الدعم العسكري الأوروبي لكييف، وتعزيز قدراتها في مواجهة الهجمات الجوية الروسية.

ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، خصوصًا في مجالات الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة، وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والمساعي الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية.

وكان وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن قد أعلن في يونيو الماضي أن بلاده ستسلم أوكرانيا سبع طائرات F-16 خلال عام 2026، من بينها ثلاث طائرات صالحة للعمل والقتال، إلى جانب أربع طائرات أخرى مخصصة للاستفادة منها في قطع الغيار.

وتشير البيانات الأوكرانية الرسمية إلى أن كييف تعتبر الطائرات الثلاث المخصصة للعمليات القتالية جزءًا من حزمة الدعم البلجيكية خلال العام الجاري، فيما يستمر التعاون بين البلدين بشأن صيانة طائرات F-16 وتوفير قطع الغيار والدعم الفني. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية في سبتمبر أن بلجيكا تلعب دورًا في إصلاح هذه الطائرات وتوفير مستلزماتها، إلى جانب بحث إمدادات إضافية من الذخائر الخاصة بها.

وتعود تعهدات بلجيكا بشأن مقاتلات F-16 إلى ديسمبر 2023، عندما أعلنت بروكسل خططًا لتسليم 30 طائرة إلى أوكرانيا، إلا أن عملية التسليم تأخرت بسبب ارتباطها بإدخال مقاتلات F-35 الجديدة إلى الخدمة في القوات الجوية البلجيكية.

وفي يونيو 2026، أعلنت بلجيكا توجهًا لتسليم كامل أسطولها من طائرات F-16 تدريجيًا، مع خطط تمتد حتى نهاية العقد، بالتزامن مع انتقال القوات الجوية البلجيكية إلى مقاتلات F-35.

ويأتي ذلك بينما تواصل المؤسسات الأوروبية بحث احتياجات أوكرانيا الدفاعية، مع تركيز خاص على تعزيز قدرات الدفاع الجوي وتوفير المعدات العسكرية اللازمة.