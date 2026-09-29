تحذير.. إهمال الأنيميا يعرضك لهذه المضاعفات الخطيرة

تعد الأنيميا من أكثر المشكلات الصحية الشائعة خاصة بين الأطفال والنساء.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم

مضاعفات عدم علاج الأنيميا.

إذا لم يُعالَج فقر الدم، فقد يُسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل:

الإرهاق الشديد

قد يجعل فقر الدم الحاد أداء المهام اليومية أمرًا مستحيلاً.

المضاعفات المرتبطة بالحمل. قد تكون النساء الحوامل المصابات بفقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك أكثر عرضة للمضاعفات، مثل الولادة المبكرة.

أمراض القلب

يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى سرعة ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، وهو ما يُعرف باضطراب النظم القلبي ففي حال فقر الدم، يضطر القلب إلى ضخ مزيد من الدم لتعويض انخفاض الأكسجين الحاد في الدم وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بتضخم القلب أو فشل القلب.

الوفاة، يمكن أن تؤدي بعض أنواع فقر الدم الموروثة، مثل فقر الدم المنجلي، إلى مضاعفات تهدد الحياة.

يؤدي فقدان كمية كبيرة من الدم في وقت قصير إلى حالة فقر دم حاد، وقد يكون سببًا للوفاة.