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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: اجتماع اليوم بحجمه وتنوع الحضور يمهد لمرحلة جديدة من العمل السياسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء جمال

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بين الرئيس السيسي وقادة الحكومة والجيش والشرطة تميز بشكل أساسي بحجم الحضور وتنوعه، مشيرًا إلى أنه لم يسبق أن شهد اجتماع بهذا المستوى يجمع بين الحكومة والعُمد والمشايخ والخبراء، بالتزامن مع اقتراب بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب.

وأضاف "حسين" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن طبيعة الاجتماع وتركيبة الحضور أثارت العديد من التساؤلات والتوقعات بشأن الملفات التي جرى بحثها، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والظروف المحيطة بالدولة المصرية.

وأوضح أن المنطقة تشهد حالة من التوتر، في ظل التطورات في ليبيا، إلى جانب ما وصفه بالتطورات المرتبطة بسيطرة الحوثيين على باب المندب، لافتًا إلى أن انعقاد اجتماع بهذا الحجم والتأثير يدفع إلى التساؤل حول العلاقة بين توقيته وبين التطورات الإقليمية الراهنة.

وأشار إلى أن حجم الاجتماع وطبيعة المشاركين فيه قد يحملان مؤشرات على التوجه نحو مرحلة جديدة من العمل السياسي، والتعامل مع التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن المرحلة المقبلة قد تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل لمواجهة مختلف التطورات السياسية والإقليمية، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

مجلس النواب الرئيس السيسي السيسى اجتماع الحكومة

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