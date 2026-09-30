أكلة آخر الشهر.. مكونات بسيطة وطعم يفتح النفس

مع اقتراب نهاية الشهر، تبحث كثير من ربات البيوت عن أكلات اقتصادية ومشبعة تعتمد على مكونات بسيطة موجودة بالفعل في المطبخ، وفي الوقت نفسه تكون شهية ومناسبة لكل أفراد الأسرة.

ومن الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة صينية البطاطس بالبيض والجبنة في الطاسة، وهي أكلة سريعة لا تحتاج إلى فرن أو مكونات كثيرة، ويمكن تقديمها مع السلطة أو الخبز لتصبح وجبة كاملة ومشبعة، للشيف رباب العمدة.

مكونات أكلة آخر الشهر

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

3 بيضات.

نصف كوب جبنة مبشورة أو أي جبنة متوفرة.

بصلة صغيرة.

فلفل أخضر، حسب المتوفر.

ملعقة كبيرة زيت.

رشة فلفل أسود.

رشة كمون.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل أكلة اقتصادية في الطاسة

ابدئي بغسل البطاطس وتقشيرها، ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة حتى تنضج بسرعة.

سخني ملعقة الزيت في طاسة واسعة، ثم أضيفي البصل المقطع وقلبيه حتى يذبل، وبعدها ضعي الفلفل الأخضر وقلبي المكونات لدقائق.

أضيفي مكعبات البطاطس ورشة من الملح والكمون والفلفل الأسود، ثم قلبيها جيدًا.

غطي الطاسة واتركي البطاطس على نار هادئة، مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج. وإذا احتاجت إلى بعض الرطوبة، يمكن إضافة ملعقتين من الماء ثم تغطية الطاسة مرة أخرى.

في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدًا، ثم أضيفي إليه رشة بسيطة من الفلفل الأسود.

بعد التأكد من نضج البطاطس، وزعيها في الطاسة بشكل متساوٍ، ثم اسكبي البيض فوقها.

رشي الجبنة على الوجه، ثم غطي الطاسة واتركيها على نار هادئة حتى ينضج البيض وتذوب الجبنة.

يمكن تقديمها ساخنة مع الخبز والسلطة، وبذلك تحصلين على وجبة بسيطة ومشبعة من مكونات غير مكلفة.

أفكار لتغيير الوصفة

الميزة في هذه الأكلة أنها قابلة للتغيير حسب الموجود في المنزل. ويمكن إضافة بقايا الفراخ المطهية أو قطع صغيرة من اللحم المفروم إذا كانت متوفرة.

كما يمكن استبدال الجبنة بأي نوع موجود في الثلاجة، أو إضافة الطماطم والفلفل الألوان للحصول على نكهة مختلفة.

وإذا لم يتوفر الفلفل الأخضر، يمكن الاستغناء عنه تمامًا، لأن البطاطس والبيض والجبنة تكفي لتحضير الوصفة.

سر نجاح أكلة آخر الشهر

السر الأساسي هو تقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة وتسويتها على نار هادئة حتى تنضج من الداخل دون أن تحترق من الخارج.

كما يفضل عدم إضافة كمية كبيرة من الزيت، خاصة إذا كانت الجبنة المستخدمة تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون.

ويجب التأكد من نضج البيض تمامًا قبل تقديم الوصفة، خصوصًا للأطفال وكبار السن.

هذه الأكلة لا تحتاج إلى فرن أو أدوات كثيرة، ويمكن تحضيرها في طاسة واحدة، لذلك تعد من الحلول العملية عندما تريدين تقديم غداء أو عشاء سريع باستخدام مكونات اقتصادية.