قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور: غيرت 3 جزم أمام جنوب السودان.. رجلي وصوابعي اتحرقوا من درجة الحرارة
يطبق بعد عام.. ننشر نص التعديل المقترح على قانون الإجراءات الجنائية.. مستندات
هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة
تأجيل محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في واقعة كافيهات المقطم
ترامب يعلن عن جولة انتخابية تستمر 32 يوماً قبل انتخابات نوفمبر
بتوجيهات الرئيس السيسي.. الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل الصومال
لامين يامال: لست منشغلا بالكرة الذهبية وألعب من أجل نفسي
قائد البحرية الإيرانية: مضيق هرمز جزء من الجغرافيا الاستراتيجية لنا
مفاجأة في حارس الأهلي أمام الزمالك.. اتفاق تم قبل انطلاق الموسم
إبراهيم صلاح: توقف الدوري جاء في توقيت مناسب للزمالك.. ونستعد بقوة للقمة
السفير الألماني: أسعار الغاز تأثرت بالتطورات الجارية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع طفيف في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك

تراجع سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك
تراجع سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، ليستقر عند مستوى 13.8 جنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية، بعد تحركات محدودة شهدها خلال الساعات الماضية.

وتراجع سعر الريال بشكل طفيف في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، بينما حافظ على استقراره عند نفس المستويات في بنوك أخرى، في ظل متابعة مستمرة من المواطنين، خاصةً مع اقتراب موسم العمرة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

وسجل الريال السعودي أعلى مستوى له اليوم عند 13.87 جنيه للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، محافظا على صدارته، بينما استقر عند مستوى 13.83 جنيه للشراء في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وجاء سعر الريال في البنك المركزي المصري عند 13.86 جنيه للشراء و13.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال في بنك إتش إس بي سي نحو 13.86 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي سجل 13.86 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال في البنك المصري الخليجي 13.85 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.84 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

وسجل بنك التعمير والإسكان 13.84 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع.

وفي بنكي مصر والأهلي المصري، وهما الأكثر تداولا، سجل سعر الريال السعودي 13.83 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة 13.81 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 13.80 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس 13.80 جنيه للشراء و13.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال في بنك كريدي أجريكول ليسجل 13.77 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني NBK أقل سعر للشراء عند 13.72 جنيه، مقابل أعلى سعر للبيع في السوق عند 14.03 جنيه.

كما سجل البنك العقاري المصري العربي 13.50 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

بينما سجل المصرف المتحد 13.42 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع كأقل سعر شراء في البنوك.

الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية اليوم سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

بالصور

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد