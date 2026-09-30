تراجع طفيف في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، ليستقر عند مستوى 13.8 جنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية، بعد تحركات محدودة شهدها خلال الساعات الماضية.

وتراجع سعر الريال بشكل طفيف في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، بينما حافظ على استقراره عند نفس المستويات في بنوك أخرى، في ظل متابعة مستمرة من المواطنين، خاصةً مع اقتراب موسم العمرة.

وسجل الريال السعودي أعلى مستوى له اليوم عند 13.87 جنيه للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، محافظا على صدارته، بينما استقر عند مستوى 13.83 جنيه للشراء في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وجاء سعر الريال في البنك المركزي المصري عند 13.86 جنيه للشراء و13.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال في بنك إتش إس بي سي نحو 13.86 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي سجل 13.86 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال في البنك المصري الخليجي 13.85 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.84 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

وسجل بنك التعمير والإسكان 13.84 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع.

وفي بنكي مصر والأهلي المصري، وهما الأكثر تداولا، سجل سعر الريال السعودي 13.83 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة 13.81 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 13.80 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس 13.80 جنيه للشراء و13.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال في بنك كريدي أجريكول ليسجل 13.77 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني NBK أقل سعر للشراء عند 13.72 جنيه، مقابل أعلى سعر للبيع في السوق عند 14.03 جنيه.

كما سجل البنك العقاري المصري العربي 13.50 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

بينما سجل المصرف المتحد 13.42 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع كأقل سعر شراء في البنوك.