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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مختلفة وسريعة.. طريقة عمل مكرونة بالبسطرمة والجبن

مكرونة
مكرونة
نهى هجرس

تعد المكرونة من الأكلات السريعة والمفضلة للجميع، وخاصة الأطفال، ويمكن تحضير المكرونة بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة .

وإليكم طريقة عمل المكرونة بالبسطرمة والجبن 

مقادير مكرونة بالبسطرمة والجبن 

مكرونة قلم مسلوقة

بسطرمة

جبنة رومي مبشورة

كريمة

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

شطة

دقيق

لبن

زبدة

طريقة تحضير مكرونة بالبسطرمة والجبن

شوحي الدقيق في الزبدة

ضيفي اللبن والكريمة والملح والفلفل للحصول على البشاميل

شوحي البسطرمة مع الثوم، وضيفي لهم المكرونة والشطة ويشوحوا

في بايركس يوضع المكرونة بالبسطرمة ثم البشاميل ثم الجبنة

وتدخل الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

وتقدم ساخنة

مكرونة طريقة عمل مكرونة مكرونة بالبسطرمة والجبن مكرونة بشاميل

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