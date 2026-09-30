أبل تخطط لإطلاق تقنية جديدة للمنازل الذكية خلال أكتوبر المقبل

تخطط شركة "أبل" الأمريكية دخول سوق المنازل الذكية الذي طال انتظاره في 13 أكتوبر، من خلال إطلاق تقنية المنازل الذكية الجديدة، والتي تحمل الاسم الرمزي "جي 490".

ووفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، تخطط الشركة أيضًا للإعلان عن أول تحديث لجهاز "هوم بود ميني" منذ طرحه للمرة الأولى في 2020، إلى جانب أول جهاز تلفزيون من نوع أجهزة فك التشفير التابعة لها منذ 2022.

وتولى جون تيرنوس، رئيس قطاع الأجهزة المخضرم، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" في وقت سابق من هذا الشهر، وسط توقعات من المحللين بأن تشهد فترة توليه المنصب تركيزًا متجددًا على نقاط القوة الأساسية للشركة في مجال الأجهزة والهندسة، إلى جانب التركيز على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في المنتجات الحالية.

وتسعى "أبل" إلى توسيع حضورها في سوق المنازل الذكية، مع الحفاظ على اعتمادها الأساسي على أعمال "آيفون"، الذي يمثل المنتج الرئيسي للشركة ومحركًا أساسيًا لمنظومتها الأوسع.

وتقدم الشركة حاليًا جهازي "هوم بود" و"هوم بود ميني" ضمن مجموعة منتجاتها الخاصة بالمنزل الذكي، بينما يأتي جهاز "أبل تي في 4 كيه" ضمن مجموعة منتجات الترفيه المنزلي.

وسيأتي مركز المنزل المرتقب، الذي يشبه أجهزة "إيكو" من "أمازون"، وأجهزة "جوجل هوم"، في شكل شاشة مربعة يبلغ حجمها نحو 6 بوصات، مع إصدارات يمكن تثبيتها على الحائط أو وضعها على سطح الطاولة، وفقًا لتقرير "بلومبرج"، وسيتمكن المركز من التعرف على أفراد الأسرة كل على حدة، وتقديم محتوى واستجابات مخصصة استنادًا إلى بياناتهم وحساباتهم، بحسب التقرير.

وسيحتفظ جهاز "هوم بود ميني" الجديد وجهاز "أبل تي في" بتصميماتهما الحالية، لكنهما سيزودان بمعالجات أسرع لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا للمساعد الصوتي الذكي "سيري"، الذي من المقرر أن يشهد تحديثًا شاملًا في إطار جهود "أبل" لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.