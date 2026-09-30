حسانين توفيق أمينا لأمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري

جدد حزب الشعب الجمهوري ثقته فى حسانين توفيق باختياره أمينا لأمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحزب، فى التشكيلات الجديدة لأمانات الحزب.

ويمثل هذا الاختيار مسؤولية جديدة تتطلب توظيف هذه الخبرات، والعمل بروح الفريق، ووضع رؤية واضحة تربط بين التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحتياجات المواطنين، بما يتسق مع دور الحزب في إعداد الكوادر وطرح رؤى ومقترحات تدعم جهود التنمية.

تنامي دور التكنولوجيا

ويأتي ذلك في ظل تنامي دور التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة، وما تتيحه من فرص لتحسين الخدمات، وتنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب ما تفرضه من تحديات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات وتأهيل الكوادر البشرية.

ومن المنتظر أن تركز خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة على عدد من المحاور، في مقدمتها نشر الوعي الرقمي، ودعم تأهيل الشباب بالمهارات التكنولوجية المطلوبة لسوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار، والاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وسبل الاستفادة منها بصورة آمنة ومسؤولة.

كما تشمل التوجهات المقترحة لعمل الأمانة توسيع الحوار مع الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، وبحث التحديات التي تواجه المشروعات التكنولوجية الناشئة، وصياغة مقترحات عملية تساعد على تهيئة بيئة داعمة للإبداع والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد التنسيق مع أمانات الحزب النوعية والجغرافية ركيزة أساسية لتحويل هذه التوجهات إلى برامج ومبادرات تستجيب لاحتياجات المحافظات، وتتيح مشاركة أوسع للشباب وأصحاب الخبرات، مع وضع أهداف قابلة للقياس ومتابعة نتائج التنفيذ.