خبير طيران يكشف مفاجآت واقعة فلاي دبي.. إجراءات أمنية مشددة قبل إقلاع الطائرات

كشف الطيار محمود القط، خبير قطاع الطيران، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي شهدتها إحدى رحلات شركة فلاي دبي، بعد حدوث مشادة ومشاجرة على متن الطائرة، موضحًا أن مثل هذه الوقائع تعد من الأحداث غير المعتادة داخل الطائرات، خاصة في ظل وجود إجراءات أمنية مشددة تسبق عملية الإقلاع.

وقال محمود القط إن منظومة تأمين الرحلات الجوية تبدأ قبل صعود الركاب إلى الطائرة، حيث تمر الرحلة والركاب بعدد من الإجراءات الأمنية والتفتيشية للتأكد من عدم وجود أي مواد أو أدوات يمكن أن تشكل خطرًا على سلامة المسافرين أو طاقم الطائرة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، أن حمل الأسلحة البيضاء أو الأدوات الحادة على متن الطائرات أمر غير مسموح به، مشيرًا إلى أن إجراءات التفتيش تستهدف منع وصول مثل هذه الأدوات إلى داخل مقصورة الركاب، حفاظًا على أمن الرحلة وسلامة الجميع.

وأضاف خبير قطاع الطيران أن التعامل مع أي واقعة طارئة داخل الطائرة يخضع لإجراءات محددة، لافتًا إلى أن وجود مشاجرة أو تحركات مفاجئة أثناء الرحلة يمكن أن ينعكس على سلامة الركاب، خصوصًا إذا لم يلتزم بعضهم بتعليمات طاقم الطائرة المتعلقة بالجلوس وربط أحزمة الأمان.

وأشار إلى أن بعض الإصابات التي لحقت بعدد من الركاب خلال الواقعة ربما تكون قد حدثت نتيجة التحركات المفاجئة أو عدم تثبيت الركاب لأنفسهم بصورة كافية، موضحًا أن حزام الأمان يمثل أحد أهم وسائل الحماية خلال مراحل الرحلة، وليس فقط أثناء الإقلاع والهبوط.

وأكد محمود القط أن سلامة الطيران تعتمد على التزام جميع الموجودين على متن الطائرة بالتعليمات الصادرة من طاقم المقصورة، خاصة في الحالات التي تشهد اضطرابات أو أي ظرف طارئ، مشددًا على أن أي سلوك غير منضبط داخل الطائرة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الموقف والتأثير على سلامة الركاب والطاقم.

ولفت إلى أن قائد الطائرة ومساعده يتحملان مسؤولية كبيرة في التعامل مع المواقف الطارئة، وأن أي واقعة تحدث داخل المقصورة يتم التعامل معها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة لسلامة الطيران، بما يضمن احتواء الموقف وتقليل المخاطر على الركاب.