قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو
اللواء جمال عوض:11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و120 ألف طلب يوميًا أمام التأمينات
حرب غزة تحصد أرواح الصحفيين.. 263 شهيدا منذ بداية الحرب
وزير خارجية الإمارات يطمئن ساعر على سلامة ركاب رحلة «فلاي دبي»
ترامب يعلن مغادرة آخر القوات الأمريكية من العراق ويصفها بانتصار حاسم على داعش
«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»
ترامب: بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز وسنحقق نصرًا قريبًا
الطيران المدني بالإمارات يدعو لعدم تداول معلومات غير رسمية بشأن واقعة فلاي دبي
رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا
رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر
«تحالف مكة».. السعودية وتركيا وباكستان في تحرك جديد لتعزيز أمن المنطقة
استقبال ركاب طائرة فلاي دبي البديلة بعد هبوطها في مطار بن جوريون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير طيران يكشف مفاجآت واقعة فلاي دبي.. إجراءات أمنية مشددة قبل إقلاع الطائرات

الطائرة
الطائرة
رنا عبد الرحمن

كشف الطيار محمود القط، خبير قطاع الطيران، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي شهدتها إحدى رحلات شركة فلاي دبي، بعد حدوث مشادة ومشاجرة على متن الطائرة، موضحًا أن مثل هذه الوقائع تعد من الأحداث غير المعتادة داخل الطائرات، خاصة في ظل وجود إجراءات أمنية مشددة تسبق عملية الإقلاع.

وقال محمود القط إن منظومة تأمين الرحلات الجوية تبدأ قبل صعود الركاب إلى الطائرة، حيث تمر الرحلة والركاب بعدد من الإجراءات الأمنية والتفتيشية للتأكد من عدم وجود أي مواد أو أدوات يمكن أن تشكل خطرًا على سلامة المسافرين أو طاقم الطائرة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، أن حمل الأسلحة البيضاء أو الأدوات الحادة على متن الطائرات أمر غير مسموح به، مشيرًا إلى أن إجراءات التفتيش تستهدف منع وصول مثل هذه الأدوات إلى داخل مقصورة الركاب، حفاظًا على أمن الرحلة وسلامة الجميع.

وأضاف خبير قطاع الطيران أن التعامل مع أي واقعة طارئة داخل الطائرة يخضع لإجراءات محددة، لافتًا إلى أن وجود مشاجرة أو تحركات مفاجئة أثناء الرحلة يمكن أن ينعكس على سلامة الركاب، خصوصًا إذا لم يلتزم بعضهم بتعليمات طاقم الطائرة المتعلقة بالجلوس وربط أحزمة الأمان.

وأشار إلى أن بعض الإصابات التي لحقت بعدد من الركاب خلال الواقعة ربما تكون قد حدثت نتيجة التحركات المفاجئة أو عدم تثبيت الركاب لأنفسهم بصورة كافية، موضحًا أن حزام الأمان يمثل أحد أهم وسائل الحماية خلال مراحل الرحلة، وليس فقط أثناء الإقلاع والهبوط.

وأكد محمود القط أن سلامة الطيران تعتمد على التزام جميع الموجودين على متن الطائرة بالتعليمات الصادرة من طاقم المقصورة، خاصة في الحالات التي تشهد اضطرابات أو أي ظرف طارئ، مشددًا على أن أي سلوك غير منضبط داخل الطائرة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الموقف والتأثير على سلامة الركاب والطاقم.

ولفت إلى أن قائد الطائرة ومساعده يتحملان مسؤولية كبيرة في التعامل مع المواقف الطارئة، وأن أي واقعة تحدث داخل المقصورة يتم التعامل معها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة لسلامة الطيران، بما يضمن احتواء الموقف وتقليل المخاطر على الركاب.

الطائرة احمد موسى صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

فلاي دبي

هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

ترشيحاتنا

الدورة الشهرية

مش هتحسي بالألم تاني.. 13 طريقة لعلاج تقلصات الدورة الشهرية

التوتر

لو بتعاني من التوتر.. إليك القواعد الذهبية للتخلص منه

الحمل

كيف تحافظين على صحتك خلال الحمل

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

مقتنيات فنية ‏وزخارف.. موقف سيارات يتحول لمنطقة كشف اثري في بولندا

موقف سيارات
موقف سيارات
موقف سيارات

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد