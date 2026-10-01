اليوم العالمي للنباتيين.. أطعمة نباتية غنية بالبروتين لإضافتها إلى نظامك الغذائي

يُحتفل بـ اليوم العالمي لـ النباتيين في الأول من أكتوبر من كل عام، بهدف التوعية بالنظام النباتي وأبعاده الغذائية والبيئية والأخلاقية. وقد أُسس هذا اليوم عام ١٩٧٧ من قِبل جمعية النباتيين في أمريكا الشمالية، ويُصادف أيضًا بداية شهر التوعية بالنباتية. إليكم نظرة على الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين المفيدة لصحتكم.



أطعمة نباتية غنية بالبروتين لإضافتها إلى نظامك الغذائي

يُعدّ العدس من المكونات الأساسية في المطابخ ، وهو طريقة سهلة لإضافة البروتين النباتي إلى الوجبات اليومية. يُمكن تقديمه مع الأرز أو الخبز والخضراوات والزبادي للحصول على طبق نباتي أكثر تنوعًا وتوازنًا.

الفاصوليا الحمراء، وهو خيار نباتي مفيد للبروتين، ويساهم في زيادة البروتين بالجسم.

يُعدّ الحمص، سواءً أكان محضّراً على شكل حمص مسلوق أو محمص، مصدراً نباتياً متعدد الاستخدامات للبروتين. يمكن إضافته إلى السلطات والوجبات الخفيفة، مما يُسهّل إدخال البقوليات في مختلف الوجبات.



يمكن إضافة فول الصويا والأطعمة المصنوعة منه، بما في ذلك التوفو، إلى وجبات الطعام النباتية . يُستخدم التوفو في الكاري، والمقليات، واللفائف، بينما يُمكن إضافة فول الصويا إلى السلطات وغيرها من الأطباق.



قد تكون البازلاء الخضراء صغيرة الحجم، لكنها تُعدّ مصدراً غنياً بالبروتين والألياف في النظام الغذائي النباتي. تُستخدم في أطباق متنوعة.



الفول السوداني طعام متوفر بكثرة وبأسعار معقولة، وهو مصدر غني بالبروتين والدهون الصحية. يمكن تناوله محمصاً، أو إضافته إلى مختلف الأطباق.



بالنسبة للنباتيين الذين يتناولون منتجات الألبان، يُمكن أن يُساهم اللبن الرائب والحليب ومنتجات الألبان الأخرى في توفير البروتين والكالسيوم.