في البحر .. تحرش صيني بالفلبين وبيان عاجل لقوات خفر السواحل

نشر خفر السواحل الفلبيني (PCG) يوم الخميس سفينة دورية وطائرة لإبعاد سفينة أبحاث صينية يُزعم أنها كانت تجري أبحاثاً علمية بحرية غير مصرح بها قبالة سواحل "إتبيات" في مقاطعة "باتانيس".

وفي بيان له، صرح اللواء البحري "جاي تارييلا"، المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني لشؤون بحر الفلبين الغربي، بأن السفينة "JIA HAI KE 7" كانت تجري أبحاثاً علمية بحرية غير مصرح بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

قال: "بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقانون المناطق البحرية الفلبيني، لا يجوز لأي سفينة أجنبية إجراء أبحاث علمية بحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين دون موافقة صريحة من الحكومة الفلبينية".

وأضاف: "أكدت وزارة الشؤون الخارجية عدم منح أي موافقة من هذا القبيل للسفينة 'جيا هاي كه 7' (JIA HAI KE 7). وسيواصل خفر السواحل الفلبيني التصدي للسفينة وعرقلة عملها وإجبارها على المغادرة حتى تخرج من المياه الفلبينية".

