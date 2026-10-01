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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 218 كيلو لحوم وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

ضبط 218 كيلو لحوم وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة للمجمدات بمركز أسيوط
ضبط 218 كيلو لحوم وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة للمجمدات بمركز أسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، والتصدي بحسم لأية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو حقوق المستهلكين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نفذت حملة مفاجئة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد، استهدفت عددًا من المنشآت ومنافذ تداول الأغذية بنطاق مركز أسيوط، وأسفرت عن ضبط 218 كيلوجرامًا من اللحوم والكبدة والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات حفظ وتداول المجمدات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات المقررة حيالها.

وأضاف أن الحملة أسفرت كذلك عن ضبط أحد محال السوبر ماركت لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن ضبط سلع غذائية بحوزته دون بيانات توضح مدة الصلاحية، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول وبيع السلع والمنتجات الغذائية.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مؤكدًا أن الحملات الرقابية تستهدف حماية صحة المواطنين والتصدي لأية ممارسات غير قانونية في الأسواق.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة على الأسواق والمنشآت ومحال بيع وتداول الأغذية، مع تكثيف أعمال التفتيش على المنتجات المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراجعة الالتزام بالأسعار والاشتراطات والضوابط المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وصونًا لحقوق المستهلكين.

أسيوط محافظ أسيوط الحملات التموينية الرقابية على الأسواق مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية الطب البيطري سلامة المنتجات الغذائية اللحوم

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