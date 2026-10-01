فشل إعدام سيدة أمريكية بحقنتين قاتلتين في تينيسي.. وتعليق تنفيذ الحكم

باءت عملية إعدام سجينة أمريكية تبلغ 50 عاماً في ولاية تينيسي الأربعاء بالفشل، فيما أعلنت الولاية تعليق تنفيذ حكم إعدام آخر بسبب تعرضها لمعاناة شديدة، وفتح مراجعة مستقلة للتحقيق في ملابسات العملية.



كريستا بايك لا تزال حية



وفقا لوكالة فرانس برس، فشلت عملية إعدام كريستا بايك بعد حقنها بجرعتين قاتلتين، ونقلت إلى المستشفى وهي لا تزال على قيد الحياة، وفق شهود عيان ومحاميها.

وكانت بايك أدينت عام 1996 بقتل زميلتها طعناً وضرباً، وأفاد محاميها لوسائل إعلام محلية بأن موكلته كانت لا تزال تتنفس وتصدر أصوات شخير بعد حقنها بمادة قاتلة.



شاهد عيان: الأمور لم تسر كما خطط لها



وقال الصحافي الاستقصائي جون نورث من محطة "دبليو بي آي آر" الذي كان حاضراً في موقع الإعدام: "لم تسر الأمور كما كان مخططاً لها"، مضيفاً "لدى مغادرتنا المبنى، كانت لا تزال على الأغلب على قيد الحياة".

وتمت عملية الإعدام باستخدام حقنتين تحتويان على مادة بنتوباربيتال وهي من الباربيتورات المثبطة للجهاز العصبي المركزي.

محاموها: معاناة تنتهك حقها في عقوبة دون تعذيب

وأفادت محطة "دبليو في إل تي" بأن محامي بايك تقدم بطلب فوري لوقف عملية الإعدام واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياتها.

وقال محاموها للمحطة إن العملية تحولت إلى "معاناة بشكل ينتهك حق بايك في الخضوع للعقوبة دون تعذيب".

كانت تغني وتشتكي من الألم.. وساعة من الشخير

وقال سبعة صحافيين كانوا حاضرين في غرفة الإعدام خلال بث مباشر نظمته المحطة نفسها إن المدانة كانت تغني حيناً وتتحرك حيناً آخر، واشتكت من ألم في ذراعها بعد الحقن، وبدت حية وتصدر شخيراً قبل أن تطلب سلطات السجون من الصحافيين الخروج.



وقالت كاثرين سويني من المحطة: "سمعنا شخيرها وأصوات تنفسها العالية جداً لمدة ساعة تقريباً".وخلال البث المباشر شوهدت سيارة إسعاف تغادر الموقع دون أن يتضح ما إذا كانت بايك بداخلها.