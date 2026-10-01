بدء تجربة مسارات مرورية جديدة بالغردقة.. اتجاه واحد يربط 4 مناطق حيوية

تبدأ مدينة الغردقة، اعتبارًا من اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، تطبيق تجربة مرورية جديدة تستهدف إعادة تنظيم حركة السيارات داخل عدد من المناطق الحيوية بالمدينة، من خلال اعتماد نظام للحركة في اتجاه واحد ضمن مسار دائري يستمر العمل به لمدة شهر.

وتأتي التجربة في إطار خطة محافظة البحر الأحمر لإعادة ترتيب الحركة المرورية، والتعامل مع الكثافات المتزايدة التي تشهدها الغردقة، خاصة في المناطق التي تشهد حركة مستمرة للسيارات والمواطنين والزائرين.

ووجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ المخطط الجديد بما يحقق قدرًا أكبر من انسيابية الحركة، ويحد من نقاط التقاطع والتداخل بين السيارات، مع وضع سلامة المواطنين والمشاة وقائدي المركبات ضمن أولويات تنفيذ التجربة.

4 مناطق ضمن المسار الدائري الجديد

وتشمل المرحلة التجريبية نطاقًا يضم مناطق ميدان المسجد القطري، وميدان أكا، وميدان السقالة، ومنطقة مسجد الميناء، على أن تتحرك السيارات وفق حلقة مرورية دائرية باتجاه واحد.

ويبدأ المسار من ميدان المسجد القطري إلى ميدان أكا في اتجاه واحد، ثم من ميدان أكا إلى ميدان السقالة في اتجاه واحد، ومن ميدان السقالة إلى مسجد الميناء، قبل استكمال المسار من مسجد الميناء والعودة إلى ميدان المسجد القطري.

ويستهدف هذا النظام تقليل نقاط التقاطع والتداخل بين المركبات، بما يساعد على تحسين تدفق السيارات ورفع مستوى الأمان على الطرق الواقعة داخل نطاق التجربة.

لافتات إرشادية لتوضيح الاتجاهات الجديدة

وتتضمن إجراءات تنفيذ المخطط مراعاة حركة المشاة وتأمين أماكن عبورهم، إلى جانب وضع اللافتات والعلامات المرورية والإرشادية اللازمة لتوضيح الاتجاهات الجديدة أمام قائدي السيارات خلال فترة التطبيق.

كما يتضمن تنفيذ التجربة تقديم شرح عملي لكيفية التعامل مع المسارات الجديدة، من خلال لقاء مصور مع المهندس شعبان عمار، مدير إدارة المشروعات بالديوان العام، لتوضيح مسار الحركة بعد بدء تطبيق التعديلات.

شهر كامل لتقييم التجربة

ومن المقرر أن تستمر التجربة لمدة شهر، حتى 31 أكتوبر، بهدف متابعة تأثير المسارات الجديدة على الحركة المرورية بصورة فعلية، ورصد الملاحظات وأي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق.

وبعد انتهاء الفترة التجريبية، سيتم تقييم النتائج التي تحققت على أرض الواقع، تمهيدًا لإجراء أي تعديلات تراها الجهات المختصة ضرورية قبل اتخاذ قرار بشأن اعتماد المسار بصورة نهائية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مراحل تنفيذ المخطط المروري الجديد بمدينة الغردقة، بما يستهدف مواكبة التوسع العمراني والزيادة المستمرة في معدلات الحركة داخل المناطق الحيوية، وتحسين مستوى السيولة المرورية خلال الفترات المقبلة.