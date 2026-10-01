خبير مروري يوضح إجراءات التظلم من المخالفات المرورية وطرق سداد الغرامات

تحدث اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن المخالفات المرورية، موضحًا أن المخالفات تمثل مشكلة لدى كثير من المواطنين، خاصة أن قيمتها قد تكون كبيرة في بعض الأحيان.

وقال خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إن المخالفات المرورية تتبع وزارة العدل بالتنسيق بينها وبين وزارة الداخلية، موضحًا أن نيابة المرور موجودة في المكان الإداري المخصص لوحدات التراخيص.

وأضاف أنه يمكن للمواطن الدخول على بوابة الحكومة المصرية التابعة لنيابة المرور، لمعرفة المخالفات المسجلة عليه، كما يمكنه تقديم تظلم مقابل دفع رسوم قدرها 100 جنيه، ويتم الرد على التظلم خلال 24 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر.

وأوضح أن هناك مخالفات مرورية تصل إلى المواطنين على الهواتف المحمولة، وهذه المخالفات تشمل الانتظار الخاطئ، والوقوف في الممنوع، وعدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتابع: إذا وصلت المخالفة المرورية إلى المواطن على هاتفه المحمول، وتوجه لسدادها خلال 72 ساعة في إحدى الجهات المخصصة لسداد الغرامات، سواء نيابة المرور أو البريد المصري أو من خلال خدمات الدفع الفوري أو الدفع الإلكتروني، فإنه يدفع نصف الحد الأدنى للمخالفة.

وأوضح أن مخالفة الانتظار الخاطئ تتراوح بين 200 و400 جنيه، وبالتالي يدفع المواطن 100 جنيه إذا سدد المخالفة خلال 72 ساعة من وصولها إليه، أما إذا تجاوزت مدة الـ72 ساعة، فيدفع الحد الأدنى للمخالفة.

واستطرد: أما مخالفة تجاوز السرعة المحددة فتتراوح بين 300 و1500 جنيه، وفي هذه الحالة إذا توجه المواطن لسداد المخالفة خلال 72 ساعة من وصولها إليه على الهاتف، فإنه يدفع الحد الأدنى للغرامة، وهو 300 جنيه.

وأكد أن السداد خلال 72 ساعة يساعد على شعور المواطن بأهمية دفع المخالفة في وقتها، ويشجعه على عدم تكرارها مرة أخرى.

وأضاف أن بعض المواطنين يؤجلون سداد المخالفات بحجة أن أمامهم سنوات قبل الحاجة إلى تجديد الرخصة، أو لاحتمال بيع السيارة، موضحًا أن سداد المخالفة ينهي هذه المشكلة بدلًا من تأجيلها لسنوات.