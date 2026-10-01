ألفاروميو Perla Nera تظهر لأول مرة

أعلنت شركة ألفاروميو عن طرازها الجديد ألفاروميو Perla Nera ، وتنتمي Nera لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتتميز السيارة بهيكل من ألياف الكربون المكشوفة بلمسة سوداء مطفية، وبها مقصورة صنعت تفاصيلها وفق قياسات مالك السيارة ورغباته .

سيارة ألفاروميو Perla Nera

طورت السيارة إدارة Bottegafuoriserie المتخصصة في المشاريع الخاصة لدى ألفاروميو ومازيراتي، والتي عملت مباشرة مع مالك السيارة لتحديد جميع تفاصيلها.

سيارة ألفاروميو Perla Nera

ولم تكشف الشركة عن هوية العميل الذي طلب تصميم السيارة، وتم الاكتفاء بوصفه بأنه أحد جامعي سيارات ألفا روميو ومن أصحاب المعرفة الواسعة بعالم السيارات، كما كان هو من اختار اسم Perla Nera وسجله، ويعني الاسم بالإيطالية اللؤلؤة السوداء، وهو ما ينعكس مباشرة على تصميم السيارة.

سيارة ألفاروميو Perla Nera

لا تمثل Perla Nera طرازاً جديداً كلياً ضمن تشكيلة ألفاروميو، بل هي إصدار خاص جداً ضمن 33 نسخة فقط تقرر إنتاجها من موديل 33 سترادالي.

محرك ألفاروميو Perla Nera

سيارة ألفاروميو Perla Nera

تحصل سيارة ألفاروميو Perla Nera على قوتها من محرك 6 سلندر توين تيربو، وتنتج قوة 620 حصانا، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ألفاروميو Perla Nera

سيارة ألفاروميو Perla Nera

زودت سيارة ألفاروميو Perla Nera بالعديد من المميزات من ضمنها، تم ترك ألياف الكربون ظاهرة أسفل طبقة نهائية سوداء مطفية، وبها عجلات سوداء بثلاثة أذرع، وبها مكابح باللون نفسه، وتم وضع طبقات ألياف الكربون يدوياً داخل القوالب، وتم ترتيب النسيج بحيث يتبع انحناءات الهيكل، لتصبح بنية الكربون نفسها جزءاً من التصميم الخارجي للسيارة.

سيارة ألفاروميو Perla Nera

ويظهر شعار Perla Nera في عدة أماكن داخل المقصورة، بما يشمل حجرة التخزين الموجودة خلف المقاعد، ويمتد الرقم نفسه إلى مجموعة حقائب صنعت خصيصاً للسيارة وغطيت بألكانتارا لتتماشى مع تصميم المقصورة.

سيارة ألفاروميو Perla Nera

تعتمد 33 سترادالي على هيكل أحادي من ألياف الكربون وشاسيه فرعي من الألومنيوم، وتتشارك بنيتها الأساسية مع مازيراتي MC20 وخليفتها المحدثة MCPura.