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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| دعم احتياجات القطاع الصحي.. ومتابعة إجراءات إنشاء مستشفى بلاط الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم، من أهمها: خلال زيارته للمحافظة.. محافظ الوادي الجديد تبحث مع نائب وزير الصحة والسكان دعم احتياجات القطاع الصحي.

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، خلال زيارته للمحافظة؛ لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والوقوف على الاحتياجات العاجلة للمستشفيات والمنشآت الطبية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وإلى جانب متابعة إجراءات إنشاء مستشفى بلاط الجديد، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، والتي تم تخصيصها لصالح المشروع، بما يسهم في تعزيز التغطية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة لأبناء المركز.

وأوضحت المحافظ أنه تم الاتفاق كذلك على دعم وتطوير معمل الصحة العامة بمدينة الخارجة وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات المعملية المتخصصة، بما يرفع من كفاءة إجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة وجودة المياه والأغذية والمشروبات، وتعزيز منظومة الرقابة الصحية والوقائية بالمحافظة.

كما ناقشت المحافظ ونائب الوزير الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى الداخلة الجديد، ومتابعة التجهيزات النهائية اللازمة لبدء تشغيله ودخوله الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يدعم مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مركز الداخلة والمراكز المجاورة.

وأكدت مجدي، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ لدعم جهود المحافظة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وسرعة تلبية الاحتياجات ذات الأولوية، مشيدةً بالدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة للمنظومة الصحية بالمحافظة، وما توليه من اهتمام بتطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

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