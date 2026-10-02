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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة اثنين في هجوم روسي على العاصمة كييف

السلطات الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة اثنين في هجوم روسي على العاصمة كييف
السلطات الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة اثنين في هجوم روسي على العاصمة كييف
أ ش أ

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم (الجمعة)، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم روسي على العاصمة كييف.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالطوابق العليا من المبنى، ما دفع فرق الطوارئ إلى التوجه إلى الموقع.

وقالت هيئة الطوارئ الحكومية إن الحريق اندلع في الطابقين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من المبنى، وتم إخماده بعدما امتد على مساحة 120 مترا مربعا. وقدرت مساحة الأضرار التي لحقت بالهيكل بنحو 40 مترا مربعا.

وأضافت الهيئة أن فرق الإنقاذ أخلت شخصين مصابين من المبنى وسلمتهما إلى الطواقم الطبية، بينما عُثر على جثمان شخص آخر أثناء إخماد الحريق. كما جرى إجلاء ستة أشخاص آخرين من المبنى.

وعلى صعيد متصل، أعلن حاكم خاركيف "أوليه سينيهوبوف"، إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر هجمات روسية على 13 منطقة في المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا إلى أن الهجمات الروسية تسببت في وقوع أضرار مادية في مناطق متفرقة من المقاطعة الأوكرانية.

ويتواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على قرب انتهاء الصراع المستمر منذ فبراير 2022.

السلطات الأوكرانية هجوم روسي على العاصمة كييف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو هيئة الطوارئ الحكومية

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