أمين مكتبة الإسكندرية يحذر من تأثير السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي على الهوية

حذر الدكتور أحمد زايد، أمين عام مكتبة الإسكندرية ورئيس مؤتمر الهوية الوطنية المصرية، من التأثيرات المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي على المجتمعات، معتبرًا أن هذه التطورات تمثل أحد أبرز التحديات الجديدة أمام الهوية الوطنية.

وأوضح زايد خلال حواره مع برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت فضاءً واسعًا للتفاعل بين الأفراد دون قيود أو ضوابط واضحة، مشيرًا إلى أن الاستخدام غير الرشيد لهذه الوسائل قد يتجاوز تبادل المعلومات والتواصل إلى التأثير في وجدان الشباب ومشاعرهم وبنيتهم النفسية والعقلية.

وأضاف أن ما ينتشر عبر الإنترنت من ترندات ومحتوى وأنماط استهلاك وأفكار مختلفة يمكن أن يؤثر في طموحات الشباب وطريقة تفكيرهم، وقد يؤدي إلى حالة من التشويش الفكري والتأثير في منظومتهم القيمية.

وأشار إلى أن التحديات لا تقتصر على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تمتد إلى ما وصفه بـ«الفاعلين من خارج نظام الدولة»، موضحًا أن بعض الدول والجماعات تستخدم أدوات وأساليب مختلفة للتأثير في المجتمعات ومحاولة تفكيك هويتها المتماسكة وتحويلها إلى هويات متفرقة.

وأكد زايد أن الصراعات الحديثة لم تعد تعتمد فقط على استخدام السلاح والتدمير المادي، وإنما أصبحت تستهدف العقول والبنية الداخلية للمجتمعات، مشددًا على أن هذه التحولات تفرض ضرورة الاهتمام بقضية الهوية الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات المتسارعة.