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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والحد من استيراد القمح

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة والتموين والمالية بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح، والاستفادة القصوى من المشروعات القومية العملاقة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

مؤكداً أن التوسع في الرقعة الزراعية، وإنشاء مشروعات قومية كبرى، يجب أن يتواكب مع استراتيجية واضحة تربط الأرض بالمحصول الأكثر احتياجًا، والإنتاج بالسوق، والتوسع الزراعي بزيادة الإنتاجية، بما يحول الاستثمارات الضخمة في القطاع الزراعي إلى قدرة حقيقية على تقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار " الصالحى " إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في إنتاج القمح خلال عام 2026، مع وصول المساحة المزروعة إلى نحو 3.76 مليون فدان، وتجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن وفق تقديرات معلنة، وهو ما يعكس إمكانية تحقيق المزيد من الزيادة من خلال التوسع الرأسي والأفقي، وتحسين إنتاجية الفدان، والتوسع في الأصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية.

وتساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً : ما الخطة الزمنية المحددة للوصول إلى أعلى معدلات ممكنة من الاكتفاء الذاتي في القمح والذرة والبقوليات والزيوت والسكر، وما المستهدف السنوي لكل محصول؟ وكيف ستضمن الحكومة توجيه المساحات الجديدة المستصلحة نحو المحاصيل التي تسهم بصورة مباشرة في تقليص الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد؟ وما الإجراءات الجديدة لزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير التقاوي المعتمدة، والتوسع في الأصناف عالية الإنتاجية، وتطوير نظم الري والزراعة الحديثة، مع تقديم حوافز أكثر فاعلية للمزارعين؟
وهل توجد خطة متكاملة لربط الإنتاج الزراعي بمنظومة التخزين والتصنيع والتسويق، لمنع الفاقد، ورفع القيمة المضافة، وضمان استمرار المزارع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؟

وشدد " الصالحى " على أن تحقيق تقدم أكبر في الاكتفاء الذاتي سيؤدي إلى خفض فاتورة الواردات، وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين دخل المزارعين، وزيادة الإنتاج الزراعي والتصنيع المرتبط به، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تقليل تعرض السوق المصرية لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد مطالباً بوضع خريطة قومية للمحاصيل الاستراتيجية تستند إلى الموارد المائية ونوعية التربة والميزة النسبية لكل منطقة، مع التوسع في البحث الزراعي والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد يجب أن تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من تعظيم الإنتاج المحلي وتحويل الأمن الغذائي إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

رئيس مجلس الوزراء طلب إحاطة المستشار هشام بدوى الاكتفاء الذاتي المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

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