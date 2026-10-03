قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين
الرئيس السيسي: الاستقرار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
أمطار غزيرة تضرب مدينتى برانى والنجيلة في مطروح | صور
المطارات المصرية تنتعش.. 235 ألف راكب زيادة خلال أغسطس وسبتمبر
الرئيس السيسي: التنمية الاقتصادية لا تُبنى في دول غير مستقرة.. والأمن ركيزة للاستثمار
أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي
بفوائد 18.25%.. تفاصيل شهادة ووديعة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر
قبل نهاية عقده مع الزمالك.. هل دخل الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع أحمد فتوح ؟
أجمل دعاء فى الصباح.. ردده يسخر الله لك من يقضي حاجتك ويفرج كربتك
الرئيس السيسي: اهتمام خاص بملف الشركات الناشئة لمواكبة التحولات الاقتصادية
الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لحسم أزمة التصالح في مخالفات البناء وإنهاء معاناة المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة بشأن استمرار معاناة المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، وما يواجهونه من تعقيدات إجرائية وتعدد في المستندات المطلوبة وبطء في فحص الطلبات والبت فيها، مطالبًا الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لآليات تطبيق القانون، ووضع جدول زمني واضح لحسم الطلبات المعلقة، بما يحقق التيسير الحقيقي على المواطنين وينهي هذا الملف وفقًا للقانون.

وأكد " مرشد " أن ملف التصالح لا ينبغي أن يتحول إلى رحلة طويلة من الإجراءات المتشابكة التي تستنزف وقت المواطنين وأموالهم، مشددًا على أن الهدف الأساسي من التشريع هو تقنين الأوضاع المستوفية للشروط، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، دون الإخلال بقواعد السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني مشيراً إلى أن استمرار تأخر بعض الطلبات أو تكرار مطالبة المواطنين بالمستندات نفسها، فضلًا عن تعدد الجهات المعنية بالفحص والمراجعة، يفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة التنفيذ، والتحول من الإجراءات التقليدية المعقدة إلى منظومة موحدة تضمن سرعة الإنجاز والشفافية والمساواة في التعامل مع المواطنين.

وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلاً :أولًا: ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار تأخر فحص طلبات التصالح والبت فيها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحصر الطلبات المتراكمة وتحديد موعد نهائي لإنجازها؟ ثانيًا: لماذا لا يتم تطبيق منظومة الشباك الواحد بصورة متكاملة، تتيح للمواطن تقديم مستنداته مرة واحدة، وتتولى الجهات المختصة تبادل البيانات والفحص إلكترونيًا، بدلًا من تحميله أعباء التنقل المتكرر بين المصالح الحكومية؟ثالثًا: ما خطة الحكومة لتوحيد معايير الفحص وتقدير مقابل التصالح، وتحقيق العدالة في تحديد الرسوم، مع تبسيط المستندات والإجراءات وإتاحة التيسيرات اللازمة في السداد للحالات المستحقة؟رابعًا: هل لدى الحكومة جدول زمني ملزم لحسم الطلبات المعلقة والتظلمات، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن التأخير، وإعلان مؤشرات دورية توضح معدلات الإنجاز وموقف الطلبات على مستوى المحافظات؟

وطالب " مرشد " بتبسيط الإجراءات، وتفعيل التحول الرقمي، وتوحيد قواعد العمل داخل المراكز التكنولوجية، مع وضع آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، مؤكدًا أن حسم هذا الملف يتطلب قرارات تنفيذية جادة تضع حدًا للتعطيل وتضمن وضوح الإجراءات.

كما أكد أن المطلوب ليس التساهل مع مخالفات البناء، وإنما إنهاء أوضاع الماضي المستوفية للشروط بصورة قانونية ومنظمة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على أي مخالفات جديدة، حتى يشعر المواطن بجدية الدولة في حل مشكلاته، وتتحقق حماية حقوقها ومنع عودة العشوائيات.

طلب إحاطة التصالح في مخالفات البناء المستندات المطلوبة فحص الطلبات الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

ترشيحاتنا

مجلس النواب

شروط وضوابط جديدة.. من يحق له الحصول على بعثة أو منحة دراسية؟

حزب حماة الوطن

حماة الوطن يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب بمناسبة انتصارات أكتوبر

مجلس النواب

تحرك برلمانى لإحياء القاهرة التاريخية وتحويل حلوان لعاصمة السياحة العلاجية

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد