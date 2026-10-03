لجنة من الخدمات الحكومية لإعادة تسعير أراضي الشباب بالغردقة ورأس غارب

تستعد محافظة البحر الأحمر لاستقبال لجنة من هيئة الخدمات الحكومية خلال الأيام المقبلة، لإعادة تقييم أسعار أراضي الشباب التي لم تُسلَّم عقودها للمستفيدين بمدينتي الغردقة ورأس غارب، في خطوة تستهدف تحريك الملف واستكمال الإجراءات المتبقية.

وأوضح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة طلبت الاستعانة بالهيئة لإعادة تسعير الأراضي، بما يتيح الوصول إلى قيمة مالية معتمدة يمكن الاستناد إليها في استكمال الإجراءات الخاصة بالمستفيدين الذين لم يحصلوا على عقودهم حتى الآن.

إعادة التسعير تمهيدًا لاستكمال الإجراءات

ومن المنتظر أن تتولى اللجنة مراجعة الملف وتحديد القيمة السعرية للأراضي وفقًا للتقييم الرسمي، باعتبار أن اعتماد الأسعار يمثل إحدى الخطوات الأساسية اللازمة للمضي قدمًا في الإجراءات المرتبطة بالتعاقد وتسليم العقود.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ملف أراضي الشباب دون حسم نهائي بالنسبة إلى عدد من المستفيدين، الذين ينتظرون استكمال الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم والحصول على العقود الخاصة بالأراضي المخصصة لهم.

ويُنتظر أن يسهم التقييم السعري المعتمد في توضيح الجانب المالي من الملف، وتحديد الأساس الذي يمكن البناء عليه خلال المراحل المقبلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.

وتترقب أعداد من المستفيدين نتائج عمل اللجنة المرتقبة، باعتبارها خطوة مهمة في مسار ملف أراضي الشباب بالغردقة ورأس غارب، على أن تتضح الخطوات التالية في ضوء ما ينتهي إليه التقييم والإجراءات التي ستعقبه.