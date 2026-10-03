خبراء ومسؤولون: "منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال" منصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الصناعي بالقارة



أكد خبراء اقتصاديون وممثلون عن مجتمع الأعمال أن منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال" يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول القارة الأفريقية، ودعم التجارة البينية والتكامل الصناعي، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة عابرة للحدود.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب إن استضافة مدينة العلمين لفعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال خلال شهر أكتوبر تمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة المدينة كوجهة قادرة على استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية على مدار العام، وليس خلال موسم الصيف فقط، مشيراً إلى ما تمتلكه من بنية تحتية ومقومات تؤهلها لاستقبال المؤتمرات والفعاليات العالمية.

وأضاف خطاب أن مشاركة وفود أجنبية ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي تسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية بين مصر والدول الأفريقية في مجالي التجارة والصناعة.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات جغرافية ولوجستية مهمة تؤهلها للقيام بدور محوري كبوابة للأسواق الأفريقية والعالمية، في ظل امتلاكها منافذ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الموانئ الحديثة وشبكة الطرق والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز فرص وصول المنتجات الأفريقية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية عبر مصر.

وأشار إلى أن وجود مصر وعدد كبير من الدول الأفريقية ضمن التكتلات الاقتصادية، وعلى رأسها تجمع الكوميسا، يوفر إطاراً مهماً لتعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع من خلال خفض القيود الجمركية وتيسير النفاذ إلى الأسواق، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح المجال أمام مزيد من التكامل الصناعي بين دول القارة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن تنظيم "منتدى العلمين الأفريقي" يكتسب أهمية كبيرة في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة، مشيراً إلى أن المنتدى يعكس توجهاً نحو تعزيز مكانة مدينة العلمين كنافذة استثمارية ولوجستية شمالية للقارة الأفريقية.

وقال أنيس إن موقع مدينة العلمين يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لشبكات الإمداد والشحن ونقطة انطلاق للتدفقات التجارية والاستثمارية نحو الأسواق الأفريقية، فضلاً عن استقطاب مقرات الشركات الإقليمية والمشروعات الاقتصادية.

وأضاف أن استضافة مثل هذه الفعاليات تسهم في الترويج للمقومات الاستثمارية واللوجستية التي تتمتع بها مصر، وتدعم جهود بناء روابط اقتصادية أكثر قوة مع دول القارة، لافتاً إلى أن تعزيز الروابط الاقتصادية يفتح المجال أمام فرص جديدة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات واللوجستيات.

وفي السياق ذاته، أكد علي سالم عضو لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال" يمثل منصة مهمة لبناء تحالفات استثمارية وشراكات عابرة للحدود، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة البينية بالقارة.

وقال سالم إن افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للدورة الأولى من المنتدى يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول القارة، مشيراً إلى أن استضافة مدينة العلمين الجديدة للمنتدى بمشاركة نحو 1500 من قادة ورؤساء حكومات ومسؤولي الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية وقيادات القطاع الخاص، تعكس أهمية الحدث في جمع مختلف الأطراف المعنية بالتنمية والاستثمار.

وأوضح أن أهمية المنتدى لا تقتصر على عقد جلسات نقاشية، وإنما تتمثل في توفير منصة تجمع الحكومات ومؤسسات التمويل والمستثمرين ورجال الأعمال، بما يساعد على تحويل فرص التعاون إلى مشروعات وشراكات حقيقية تخدم اقتصادات دول القارة.

وأشار سالم إلى أن المنتدى يوفر فرصة لمجتمع الأعمال الأفريقي للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف دول القارة، وبحث آليات زيادة التجارة البينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA».

ولفت إلى أن زيادة حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية يمكن أن تسهم في دعم التصنيع وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، بدلاً من الاقتصار على تصدير المواد الخام، بما يدعم خلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وأكد سالم أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن التكامل الأفريقي إلى تنفيذ مشروعات مشتركة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على قيادة جانب مهم من جهود التنمية الاقتصادية في القارة.

واتفق الخبراء وممثل مجتمع الأعمال على أهمية استثمار الزخم الذي يوفره المنتدى في تحويل فرص التعاون الاقتصادي إلى شراكات ومشروعات إنتاجية، بما يعزز التجارة البينية ويدعم التصنيع والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.