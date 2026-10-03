إيتيدا: مصر تمتلك فرصا واسعة للابتكار في قطاعات حيوية.. والذكاء الاصطناعي يفتح فرصا جديدة أمام الشركات الناشئة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المهندس أحمد الظاهر، أن الذكاء الاصطناعي يطرح فرصًا جديدة أمام الشركات الناشئة فى مصر، لكنه في الوقت نفسه يرفع سقف المنافسة، موضحًا أن إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي للجميع لا تعني بالضرورة تساوي الشركات في قدرتها على المنافسة.



جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات Techne Summit Alexandria 2026، نيابةً عن المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور السفير داغ جولين-دانفيلت، سفير السويد بالقاهرة، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس طارق القاضي مؤسس قمة «تكني»، وعدد من قيادات مجتمع التكنولوجيا وريادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الناشئة.



وأشار الظاهر إلى أن الذكاء الاصطناعي يغير بالفعل طريقة تطوير البرمجيات وتصميم المنتجات وتقديم الخدمات للعملاء، كما يمنح الشركات الناشئة والصغيرة قدرات كانت تتطلب في السابق موارد كبيرة، إلا أن تسارع المنافسة يفرض على الشركات الناشئة التركيز على عناصر تتجاوز التكنولوجيا نفسها، من بينها الفهم العميق للمشكلة، والبيانات المتخصصة، والخبرة في القطاعات المختلفة، والعلاقة مع العملاء.



وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا واسعة للابتكار في قطاعات حيوية، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية والزراعة والخدمات الحكومية، مؤكدًا أن فهم رواد الأعمال للسوق المحلي واحتياجات المستخدمين يمنحهم فرصة لتطوير حلول ذات قيمة حقيقية، ثم تحويل هذه المعرفة إلى منتجات قادرة على النجاح في الأسواق الإقليمية والوصول إلى الأسواق الدولية.



وأكد أن الهدف لا يقتصر على تطوير شركات قادرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما دعمها في تحويل هذه التقنيات إلى منتجات وخدمات وحلول تستجيب لاحتياجات فعلية وتخلق قيمة قابلة للاستمرار والنمو.. مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق معدل نمو بلغ 19.2%، مؤكدًا أهمية تعزيز مساهمة الشركات المصرية في هذا النمو من خلال تطوير المزيد من الحلول والخدمات عالية القيمة.



واستعرض الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا» أربعة محاور رئيسية لدعم الشركات الناشئة في الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تبدأ من المعرفة والمهارات، مرورًا بالموارد المتعلقة بالبحث والتطوير والتجارب، ثم إتاحة فرص التطبيق في بيئات واقعية، وصولًا إلى القدرة على التوسع.



وأوضح أن بناء الشركات التكنولوجية الناشئة يحتاج إلى الكفاءات القادرة على اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة، وتقييم مخرجاتها، ودمجها في منتجات تتسم بالكفاءة والأمان، مشيرًا إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئاتها، في توفير مسارات التدريب والتطوير وبناء القدرات التقنية.

وأشار إلى تزايد أهمية إتاحة قدرات الحوسبة والخدمات السحابية والخبرات التقنية أمام الشركات الناشئة، موضحًا أن برامج وشراكات الوزارة والهيئة تستهدف توسيع استفادة الشركات من هذه الموارد، بالتوازي مع توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وقدرات الحوسبة ومراكز البيانات، ومن بينها الشراكة مع AWS من خلال برنامج StartIT.

وأكد أهمية إتاحة الفرصة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها في بيئات حقيقية، مشيرًا إلى أن الحصول على العميل الأول يوفر للشركة فرصة لاختبار قيمة المنتج والحصول على ملاحظات حقيقية تساعدها على تطويره.



وكشف الظاهر عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق مسابقة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إحدى الوزارات، تركز على تحديات حقيقية، داعيًا الشركات الناشئة والفرق المبتكرة إلى الاستعداد للمشاركة وتقديم حلول عملية تجمع بين القدرات التكنولوجية والفهم الحقيقي لاحتياجات المستخدمين.



وأشار إلى أن بناء المنتج يمثل بداية رحلة الشركة وليس نهايتها، موضحًا أن الشركات تحتاج إلى نموذج أعمال مستدام، وفهم واضح لتكاليف التشغيل، والاستعداد للحصول على الاستثمار والتوسع.



ولفت إلى دور برامج الاحتضان والتسريع التي توفرها "إيتيدا" في دعم الشركات خلال هذه المراحل، من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»، إلى جانب الشراكات الدولية مع مؤسسات مثل Plug and Play و500 Global، فضلًا عن برنامج Venture Ready الذي تم إطلاقه في منطقة الدلتا بالتعاون مع GIZ لدعم الشركات الناشئة في مراحل النمو والاستعداد للاستثمار.



وأكد أن تطور منظومة دعم ريادة الأعمال يتطلب الانتقال من التركيز على مساعدة الشركات في بدء النشاط وتطوير المنتج إلى دعم قدرتها على اختبار الحلول، والوصول إلى العملاء والأسواق، وجذب الاستثمار، والتوسع والمنافسة.



وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر الرقمية، وتتسق مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، التي تستهدف في مرحلتها الثانية دعم إنشاء 250 شركة ناشئة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.



وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح المجال أمام فرق أصغر لتطوير تطبيقات وحلول جديدة، مؤكدًا أهمية توجيه هذه القدرات نحو احتياجات حقيقية وبناء منتجات قادرة على خلق قيمة اقتصادية والوصول إلى الأسواق.



وفي إطار تعزيز الترابط بين مكونات منظومة الابتكار وريادة الأعمال، استعرض الظاهر النسخة المحدثة من منصة «إبداع مصر – EgyptInnovate»، التي تم إطلاقها رسميًا في فبراير 2026، باعتبارها أول منصة وطنية متكاملة للابتكار وريادة الأعمال.



وفي هذا السياق، دعا الظاهر الشركات الناشئة ورواد الأعمال إلى التفاعل عبر منصة «إبداع مصر – EgyptInnovate»، ومشاركة مقترحاتهم واحتياجاتهم، وطرح ما يرونه من فرص لتطوير البرامج والخدمات بما يساعد على جعل هذه البرامج أكثر استجابة لاحتياجاتهم.



وعلى هامش فعاليات القمة، تفقد المهندس أحمد الظاهر المعرض المصاحب برفقة سفير السويد لدى القاهرة ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، واطلع على أحدث الحلول والمنتجات التي تطورها الشركات الناشئة المشاركة، مؤكدًا أهمية إتاحة منصات تساعد الشركات على التواصل المباشر مع المستثمرين والعملاء والشركاء المحتملين.



وتشارك «إيتيدا» كشريك استراتيجي للقمة، من خلال جناح يضم 10 شركات تكنولوجية ناشئة مستفيدة من برامج الهيئة المختلفة، بما يتيح لها استعراض منتجاتها وحلولها أمام المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال ورواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء الشراكات والوصول إلى الأسواق

وتضم قائمة الشركات المشاركة KoCyber، STEMulator، Fabritec، Aman 7، Dackatra، Just2Pay، Polaris GRC، Dragons، Syncode X، وEVRAID، وتمثل مجالات متنوعة تشمل الأمن السيبراني، والتكنولوجيا التعليمية، والبرمجيات كخدمة، والتكنولوجيا العقارية والصحية والمالية، وحلول الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الأعمال، والتكنولوجيا العميقة والتنقل الكهربائي.



وتعكس مشاركة هذه الشركات تنوع الحلول التي تطورها الشركات الناشئة المصرية لمعالجة احتياجات عملية في قطاعات مختلفة، إلى جانب توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والنمو.



تأتي مشاركة «إيتيدا» في Techne Summit Alexandria 2026 في إطار جهود الهيئة لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في مختلف مراحل نموها، وتوسيع فرص وصولها إلى المعرفة والموارد والعملاء والاستثمار والأسواق، بما يساعدها على بناء منتجات ذات قيمة مستدامة وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

