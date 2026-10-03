قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع طفيف.. انخفاض أسعار الذهب في مصر
رئيس نيجيريا السابق لأبو العينين: أنت صديق وأخ.. ويمكننا تحقيق المزيد من التعاون والشراكة التجارية
النائب محمد أبو العينين ينظم حفل عشاء للمشاركين في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال
باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر
عرض ليبي يقلب الموازين.. هل يرحل أشرف بن شرقي عن الأهلي؟
الدفاعات الإيرانية: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم
حالات رفع عدادات الكهرباء الكودية والغرامات
الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة
أستاذ علوم سياسية: نزول المسؤولين للشارع يجب أن يكون دوريًا.. والشكوى التي لا تُحل «تتحول لشائعة»
أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تبني قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.. ومصر ترفض ولن تسمح
حضن أبوي.. محمد صلاح يحتفل بلحظة دافئة مع نجله ليل
مرفوض.. أحمد موسى: إسرائيل وإثيوبيا عايزين ياخدوا جزء من الصومال لإنشاء ميناء على البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطل من أبطال حرب أكتوبر يروي تفاصيل العبور.. محمد ثروت النصيري: تدربنا 6 سنوات ونفذنا ما تدربنا عليه حرفيًا

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
رحمة سمير

روى اللواء أركان حرب محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، جانبًا من ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973، وتفاصيل الاستعداد للعبور والتدريبات التي سبقت الحرب، مؤكدًا أن التدريب المستمر لسنوات أسهم في تنفيذ المهام خلال المعركة بكفاءة.

وتحدث "النصيري" خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» عن الظروف الصعبة التي عاشها الجنود وأسرهم خلال فترة الحرب، مشيرًا إلى أنه أجرى أول اتصال بأسرته بعد شهرين من الحرب لإبلاغهم بأنه موجود، في ظل عدم توافر وسائل الاتصال بالشكل الموجود حاليًا.

وأوضح أن الجيران كانوا دائمًا إلى جوار أسر الجنود ويساندونهم في ظل صعوبة الظروف، مؤكدًا أن الأم المصرية كانت تتحمل القلق والخوف على أبنائها وتنتظر عودتهم.

وأكد النصيري أن حرب أكتوبر شهدت التفافًا بين الجيش والشعب، مشددًا على أن الجيش المصري نسيج من الشعب، ويضم أبناء مختلف المحافظات والمناطق.

وأشار إلى أن تماسك القوات المسلحة كان من العوامل التي ساعدت على مواجهة التحديات، مؤكدًا أهمية وجود جيش قوي قادر على حماية حدود الدولة.

وانتقل النصيري إلى الحديث عن لحظة العبور في السادس من أكتوبر 1973، موضحًا أنه كان في ذلك الوقت نقيبًا وقائد سرية مشاة، وكانت مهمته عبور قناة السويس والوصول إلى الساتر الترابي.

وقال إن الساتر الترابي كان يبلغ ارتفاعه نحو 20 مترًا وبزاوية 45 درجة، موضحًا أن صعوده كان عملية شاقة تتطلب خبرة وقدرة على التحمل، خاصة أن الجندي كان يحمل على ظهره سلاحه وذخيرته والتعيين وجزءًا من المدفع الذي يتحرك به.

وأضاف أن القوات تدربت لمدة ست سنوات على المهام التي نفذتها خلال الحرب، مشيرًا إلى أن التدريب شمل عمليات التأدية والقوارب والساتر الترابي وتدمير النقاط القوية والانتقال إلى شرق القناة.

وأكد النصيري أن ما تدربت عليه القوات طوال ست سنوات تم تطبيقه حرفيًا خلال الحرب، وهو ما ساعد على تحقيق التناغم والتفاهم بين مختلف أفرع القوات المسلحة، بحيث أدى كل فرع مهمته بنجاح.

وأوضح أنه بعد العبور والتقدم شرق القناة، وصلت القوات في البداية إلى مسافة نحو 4 أو 5 كيلومترات، ثم تقدمت لاحقًا إلى نحو 20 أو 25 كيلومترًا، قبل أن تبدأ الهجمات المضادة من جانب القوات الإسرائيلية.

شهادات_حربية التاريخ_المصري بطولات_عسكرية عبور_القناة الجيش_المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

أفشة

35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي

كارثة صحية.. تفقد الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ يؤثر على صحتك

كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

رضا سليم

الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص

ترشيحاتنا

هاري كين

المنتخب الإنجليزي يمطر شباك كرواتيا بـ7 أهداف

منتخب إسبانيا

يامال يقود الهجوم.. تشكيل إسبانيا لمواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية

صورة من اللقاء

خليجي 27 .. التعادل السلبي يدفع السعودية وقطر إلى الأشواط الإضافية

بالصور

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

زيادة الأملاح
زيادة الأملاح
زيادة الأملاح

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

فيديو

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

فيديو

بيكسر الزجاج.. فيديو لشاب يرشق الحافلات والسيارات بالحجارة ويثير ذعر الركاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد