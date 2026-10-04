صندوق تحوط يسجل رقما قياسيا لإيجارات المكاتب في نيويورك بـ 21.2 مليون دولار سنويا

سجل صندوق تحوط مغمور رقما قياسيا غير مسبوق لإيجارات المكاتب في مدينة نيويورك، إثر توقيعه اتفاقية لاستئجار مساحة مكتبية تبلغ 53 ألف قدم مربع، بقيمة إجمالية سنوية تصل إلى 21.2 مليون دولار، في الطوابق العليا (بنتهاوس) من البرج الجديد الذي تطوره شركة "ريليتد" في أحد الشوارع الشهيرة في عاصمة المال الأمريكية نيويورك.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه بموجب الاتفاق سيدفع صندوق التحوط "كاسل هوك بارتنرز" لاستئجار الطوابق العليا من ناطحة السحاب في منطقة "ميدتاون"، 21.2 مليون دولار سنويا، بواقع 400 دولار للقدم المربع، وهو ما يمثل رقما قياسيا آخر بالنسبة لناطحة السحاب بأعلى قيمة إيجارية بين ناطحات السحاب في المدينة.

ومن المقرر أن تنتقل شركة "كاسل هوك بارتنرز" في النصف الثاني من عام 2029 إلى الطوابق العليا من المبنى الواقع في 625 شارع "ماديسون أفينيو"، وهو برج مكاتب تملكه شركة التطوير العقاري "ريليتد كومبانيز".

وكشف مصدر مطلع على الصفقة لـ"فاينانشيال تايمز" أن استعداد الصندوق لدفع إيجار سنوي يتراوح بين 350 و400 دولار للقدم المربع الواحد، مقابل مساحة تبلغ 53 ألف قدم مربع، يعكس تسارع وتيرة الازدهار في قطاع المكاتب الفاخرة في مانهاتن.

وكان الرقم القياسي السابق المسجل لإيجارات المكاتب قد سجل في وقت سابق من عام 2026 الجاري، عندما وقع مكتب عائلي دولي خاص عقدا للإيجار لمدة 10 سنوات، بمتوسط 327.50 دولار للقدم المربع في برج بمنطقة "ميدتاون" تملكه مجموعة "سولوفييف جروب".

وفي مقابلة معه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريليتد" جيف بلاو، إن الشركة، التي خططت في البداية لبناء برج سكني فاخر في الموقع الذي اشترته من شركة "إس إل جرين" في أوائل عام 2024، قررت بدلا من ذلك الاستفادة من "القيمة المتميزة الحقيقية" التي تحظى بها المكاتب الجديدة والفاخرة، والمجهزة بمرافق وخدمات متكاملة وتتمتع بإطلالات مذهلة.

وبينت "فاينانشيال تايمز" أن الصراع على استقطاب الكفاءات في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا، إلى جانب المساعي الرامية لجذب الموظفين للعودة إلى المكاتب، أديا إلى خلق "عصر ذهبي" للمكاتب الفاخرة في المدينة.

وأوضح بلاو أن البرج، المكون من 53 طابقا والمطل على "سنترال بارك"، قد صممه المهندس المعماري البريطاني اللورد نورمان فوستر، وأنه سيضم مرافق خاصة لتناول الطعام، وشرفات تحيط بالمبنى في الطوابق العليا "بنتهاوس"، وطابقا للخدمات والمرافق الترفيهية.

وحاليا، يتخذ صندوق "كاسل هوك"، الذي أسسه ديفيد روجرز وهو أحد المنتسبين السابقين في شركة "سوروس فاند مانجمنت" في عام 2016، من مبنى "جنرال موتورز" في فيفث أفنيو، مقرا له. ضم "كاسل هوك" مدير صناديق التحوط الأسطوري ستانلي دروكنميلر ضمن قائمة مستثمريه الأوائل، وحافظ الصندوق على طابع منخفض البروز الإعلامي في "وول ستريت". ويدير الصندوق أصولا بقيمة تقارب 11 مليار دولار، ويعمل به 35 موظفا، حسب أحدث إفصاحاته التنظيمية.

ويصنف "كاسل هوك" ضمن ما يعرف بـ"صناديق التحوط ذات الاستراتيجية الكلية العالمية" (جلوبال ماكرو)، التي تتداول بناء على الاتجاهات الاقتصادية الكلية في العملات والسلع والسندات والأسهم، وقد استفادت هذه الصناديق من حالة التقلب التي شهدتها الأسواق على مدى السنوات القليلة الماضية. وحسب أرقام شركة الأبحاث "بايفوتال باث"، حققت "صناديق الاقتصاد الكلي" مكاسب بنسبة 6.8 % خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وجنى صندوق "كاسل هوك" عوائد مرتفعة في السنوات الأخيرة؛ حيث تشير التقارير إلى أنه حقق مكاسب بنحو 50 % العام الماضي، وأكثر من 60 % في العام الذي سبقه. ولم يستجب متحدث باسم "كاسل هوك" لطلب "فاينانشيال تايمز" للتعليق.

ولفتت الصحيفة إلى أن المنافسة على استقطاب المواهب بين صناديق التحوط اشتدت وتيرتها، حيث برزت المكاتب الفاخرة ووسائل الراحة والخدمات المتميزة كأدوات للمنافسة على كبار مديري المحافظ الاستثمارية، إلى جانب الحوافز المالية الضخمة. وكانت صناديق التحوط وشركات مالية أخرى من أوائل الشركات التي ألزمت موظفيها بالعودة إلى مكاتبهم بعد انتهاء الجائحة.

وكان مديرو صناديق تحوط بارزون، مثل بيل أكمان ودان لوب، من بين أكثر الأصوات انتقادا للسياسات الشعبوية التي يتبناها عمدة نيويورك زهران مامداني، وتأثيرها المحتمل على سوق العقارات في المدينة. وعقب فوز مامداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حذر بعض المسؤولين التنفيذيين في "وول ستريت"، في أحاديثهم الخاصة، من أن صعوده قد يدفع الشركات المالية لمغادرة المدينة.

وقال بلاو، المسؤول في شركة "ريليتد": "قد تكون لدى الناس آراء متباينة حول المشهد السياسي في نيويورك، لكنني أعتقد أنهم يؤمنون بمستقبل المدينة".

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ريليتد" ستيفن وينتر، بأن مبنى الشركة الواقع في شارع "ماديسون أفينيو" سيصل معدل تأجيره إلى 67 % بحلول نهاية العام، حيث ستشغل شركات الخدمات المالية الجزء الأكبر من المساحات المؤجرة؛ إذ ستتخذ شركة الأسهم الخاصة "جنرال أتلانتيك" من خمسة طوابق مقرا لها بصفتها المستأجر الرئيسي.

وتشير الصحيفة إلى أن المقر الرئيسي لبنك "جي بي مورجان تشيس"، الذي تم الكشف عنه في عام 2025، الذي اتسم بتوفيره مركزا متطورا للصحة والعناية، و19 موقعا لتناول الطعام، ساهم في إرساء هذه الميزات الفاخرة كمعايير جديدة لوسائل الراحة والخدمات المكتبية في أنحاء المدينة.

وكانت صحيفة "نيويورك بيزنس" قد أفادت في وقت سابق بوجود اتفاقية الإيجار الخاصة بصندوق "كاسل هوك"، التي تمتد لـ(15) عاما، بيد أنها لم تكشف آنذاك عن قيمة الإيجار.

صندوق التحوط (Hedge Fund) هو صندوق استثماري خاص يدير أموال مستثمرين، غالبا مؤسسات وأفرادا ذوي ملاءة مالية، ويستخدم استراتيجيات استثمار مرنة لتحقيق عوائد مرتفعة، مثل شراء وبيع الأسهم والسندات والعملات والسلع والمشتقات.