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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مركز علاج الأورام بجامعة قناة السويس ينظم ندوات لرفع وعي المرضى

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

 واصل مركز علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة قناة السويس رسالته العلمية والتوعوية، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات العلمية والتثقيفية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الثقافة الطبية لدى مرضى الأورام، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودعم رحلتهم العلاجية وصولًا إلى أفضل النتائج العلاجية.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص المستمر على سلامة المريض، وتعزيز وعيه بطبيعة حالته الصحية وسبل التعامل معها، إلى جانب دعم التواصل العلمي وتبادل الخبرات بين المتخصصين في مختلف مجالات علاج الأورام وأمراض الدم.

واستكمالًا لسلسلة الندوات العلمية والتثقيفية التي ينظمها المركز، أُقيمت ندوة علمية متخصصة بعنوان «أورام بلازما الدم – Plasma Cell Neoplasms»، حاضر بها الأستاذ الدكتور أحمد مجدي، أستاذ علاج الأورام وأمراض الدم بمعهد الأورام، حيث تناولت الندوة عددًا من المحاور العلمية المهمة المتعلقة بأورام بلازما الدم، مع التركيز على مدى انتشار المرض ومعدلات حدوثه، وطرق التشخيص والفحوصات اللازمة، وأحدث الأساليب والخيارات العلاجية، إلى جانب أهمية الوصول إلى التشخيص الدقيق في الوقت المناسب، ودور المتابعة الطبية في تحسين النتائج العلاجية وجودة حياة المريض.

وجاءت الندوة في إطار تعزيز التواصل العلمي وتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال علاج الأورام وأمراض الدم، بما يدعم تطوير المعرفة الطبية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام، والاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في التعامل مع مختلف الحالات المرضية.

وشهدت الندوة حضورًا مميزًا لكوكبة من كوادر وأساتذة وأطباء علاج الأورام وجراحة الأورام بمستشفيات جامعة قناة السويس، في أجواء علمية ثرية عكست أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المتخصصين في مختلف تخصصات علاج الأورام.
ويؤكد مركز علاج الأورام والطب النووي أن رسالته لا تقتصر على تقديم العلاج فقط، وإنما تمتد إلى بناء الوعي، ونشر المعرفة، ودعم المريض خلال مختلف مراحل رحلته العلاجية؛ فكلما ارتفع مستوى وعي المريض، أصبح أكثر قدرة على فهم حالته الصحية، والالتزام بخطته العلاجية، والتعامل بصورة إيجابية مع رحلة العلاج.

ويواصل مركز علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة قناة السويس جهوده في الجمع بين العلم المتطور والوعي الصحي والرعاية الطبية التي تضع المريض في مقدمة أولوياتها، بما يدعم التوجه نحو وعي أكبر، ورعاية أفضل، وجودة حياة أفضل لمرضى الأورام.

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