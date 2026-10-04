محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل محطة مياه السنطة المرشحة بتكلفة 31 مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه السنطة المرشحة، بتكلفة 31 مليون جنيه، وبطاقة تصميمية 86 ألفًا و400 متر مكعب يوميًا، لخدمة نحو 405 آلاف نسمة، وذلك ضمن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لإعادة تأهيل محطات مياه الشرب القائمة، بإجمالي استثمارات تبلغ مليارًا و460 مليون جنيه، وضمن هدايا العيد القومي الـ228 لأهالي المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الشيوخ.

تحرك تنفيذي عاجل

وعقب قص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، استمع المحافظ إلى شرح حول أعمال التأهيل ومكونات المحطة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 86 ألفًا و400 متر مكعب يوميًا، وتقام على مساحة 40 ألفًا و320 مترًا مربعًا، وتخدم نحو 405 آلاف نسمة بمدينة السنطة والقرى والعزب التابعة لها، ومن بينها الجعفرية وتطاي وكفر كلا الباب والكرما ومسهلة والمنشأة الكبرى والبذنجانية وكفر الحاج داوود ومنشأة عبد الله وبلكيم وأطسا وأبو الجهور وشبرا بيلولة وسحيم وكفر سليمان عوض والمنشأة الجديدة والرجبية وتاج العجم وشبرا مأمن وبلتاج والعزب التابعة لها.

رفع كفاءة الخدمات

وتفقد المحافظ مكونات المحطة، التي تضم مأخذًا شاطئيًا على بحر شبين، وعنبر العكرة، وبئر توزيع، و4 مروقات دائرية، ومبنى للمرشحات يضم 14 مرشحًا رمليًا سريعًا، وخزانين أرضيين سعة كل منهما 10 آلاف متر مكعب، ومبنى للمياه المنتجة، وعنبرًا للغسيل، ومنظومات حقن الكلور والشبة وكسح الروبة، إلى جانب مبنى للمحولات يضم 4 محولات بإجمالي قدرة 11 ألف ك. ف. أ، ومولد كهرباء احتياطي بقدرة 2500 ك. ف. أ، ومعمل متكامل لمتابعة عمليات المعالجة وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية ومراقبة جودة المياه المنتجة.

وتشمل أعمال التأهيل 4 مروقات و14 مرشحًا رمليًا سريعًا، وإعادة تأهيل بئر التوزيع وكساحات الروبة الخاصة بالمروقات.

هدايا محافظ الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن أفضل هدية تقدمها المحافظة لأهالينا في العيد القومي هي توفير كوب مياه نظيف وآمن وخدمة مستقرة، مشددًا على استمرار العمل لرفع كفاءة محطات مياه الشرب وتطوير مكوناتها، والالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة وجودة المياه، بما يضمن الحفاظ على استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.