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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فواتير فوق القدرة.. تحرك برلماني لمراجعة أسعار "العدادات الكودية" بالقرى

النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب
النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

تقدم النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ارتفاع تكلفة احتساب استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية في القرى والمناطق الريفية، وما يسببه ذلك من أعباء مالية متزايدة على كاهل المواطنين.

وأوضح النائب مصطفى البنا، في طلبه أن نظام العداد الكودي تم تطبيقه حلاً مؤقتاً لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة أو غير المقننة، إلا أن آلية المحاسبة الحالية تتم بأسعار غير مدعومة، مما أدى إلى تحميل المواطنين  وخاصة محدودي الدخل في القرى والأرياف  أعباءً مالية تفوق قدراتهم الاستيعابية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتدني مستويات الدخل.

وأشار "البنا" إلى ورود العديد من الشكاوى من أهالي القرى تفيد بعدم قدرتهم على سداد فواتير الكهرباء المرتفعة، الأمر الذي يعرضهم لخطر انقطاع الخدمة المفاجئ، وهو ما يؤثر سلباً على مستوى معيشة الأسَر واستقرارها الاجتماعي اليومي.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة مراجعة أسعار المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية في القرى والمناطق الريفية بشكل عاجل، مع دراسة إمكانية إدراج هذه الفئات ضمن شرائح مدعومة أو مخفضة مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.

كما طالب النائب البرلماني، بضرورة وضع آليات تيسيرية لسداد الفواتير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشدداً على أهمية الإسراع في تقنين أوضاع هذه المباني لتيسير التحول التدريجي إلى عدادات قانونية مدعومة تحمي حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

طلب إحاطة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة احتساب استهلاك الكهرباء العدادات الكودية القرى والمناطق الريفية

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