ترامب يرشح مبعوثه إلى بيلاروسيا لمنصب المبعوث الخاص لشئون الرهائن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ترشيح مبعوثه إلى بيلاروسيا جون كول لمنصب المبعوث الرئاسي الخاص لشئون الرهائن، مشيدا بجهوده الناجحة التي أثمرت عن إفراج منسك خلال عام واحد عن 65 سجيناً يحملون الجنسية الأمريكية وجنسيات أخرى.

وكتب ترامب -في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "تروث سوشال"- "يسرني أن أعلن أن المحامي المتميز جون كول، محامٍ بارع ومبعوثي الناجح للغاية إلى بيلاروسيا، سيكون مرشحي الجديد لمنصب المبعوث الرئاسي الخاص لشئون الرهائن، بدرجة سفير".

وأضاف قائلا "لقد نجح جون بالفعل في تأمين عودة أكثر من 65 مواطناً أمريكياً وحليفاً من بيلاروسيا خلال العام الماضي، كما تفاوض على إطلاق سراح أكثر من 800 سجين سياسي من عدة دول في أوروبا الشرقية، وسيعمل بلا كلل في منصبه الجديد لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى الوطن".

وتابع قائلاً "أما آدم بولر الذي أدى عملا رائعا وساهم في استعادة 196 رهينة، سيواصل المساعدة في قضايا أخرى بصفته مستشاراً أول".