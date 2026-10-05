شريف الخشاب: المنتخب الوطني واجه الصف الثاني لجنوب إفريقيا.. وكان يجب منح الفرصة للبدلاء

علَقَ شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، على خسارة منتخب مصر أمام نظيره الجنوب إفريقي في ختام معسكره بفترة التوقف الدولي .

وخسر المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، وهو الانتصار الثامن تاريخياً لصالح "الأولاد" على حساب الفراعنة.

وقال شريف الخشاب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:المنتخب الوطني واجه بدلاء جنوب إفريقيا وليس الفريق الأساسي، وذلك بعدما قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للمنافس، إراحة لاعبيه الأساسيين الذين خاضوا مباراتين رسميتين في تصفيات أمم إفريقيا أمام غينيا وإريتريا، وهو ما كان يجب على حسام حسن المدير الفني للفراعنة أن يفعله.

وأضاف: كنت أتمنى أن يمنح حسام حسن الفرصة للبدلاء أمام جنوب إفريقيا من بداية المباراة مثل حمزة عبد الكريم ومهدي سليمان وأسامة فيصل وعمر فايد ومحمود صابر وغيرهم، فلا يوجد أنسب من المباريات الودية للاطمئنان على مستوى اللاعبين البدلاء.

وتابع: من الطبيعي أن يشارك البدلاء في المباريات الودية لتقييمهم وتحديد مدى الاستفادة منهم في المعسكرات القادمة، لكن حسام حسن خاض المباراة بالقوام الأساسي لرغبته في تحقيق الفوز بعد توتر الأجواء داخل المعسكر خلال الفترة الماضية، ولم يكن هدفه تجربة لاعبين جدد.