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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

برج الثور
برج الثور

يعيش مولود الثور اليوم حالة من إعادة الحسابات، وكأنك تراجع بعض اختياراتك الأخيرة لتعرف أيها يستحق الاستمرار وأيها يحتاج إلى تعديل. قد تظهر أمامك تفاصيل لم تكن واضحة من قبل، لذلك لا تتعامل مع الأمور بمنطق السرعة، فالتروي اليوم يمكن أن يوفر عليك كثيرًا من المجهود لاحقًا. استمع إلى حدسك، لكن اجعل قراراتك مبنية أيضًا على الحقائق.

برج الثور اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا، قد تجد نفسك أمام مسؤولية جديدة أو مهمة تحتاج إلى قدر أكبر من التركيز، لكن قدرتك على التنظيم ستساعدك في التعامل معها بنجاح. لا تسمح لضغط العمل بأن يدفعك إلى الدخول في خلاف مع أحد الزملاء، وحاول أن تفصل بين اختلاف وجهات النظر والعلاقات الشخصية. وقد يكون اليوم مناسبًا لإعادة ترتيب جدولك والتخلص من المهام التي تؤجلها باستمرار.

 برج الثور اليوم على الصعيد العاطفي

في حياتك العاطفية، تحتاج إلى منح العلاقة مساحة من الهدوء والاهتمام الحقيقي. إذا كان هناك خلاف سابق، فربما تكون الفرصة متاحة لفتح صفحة جديدة، بشرط ألا تعود إلى نفس النقاشات القديمة. أما إذا كنت غير مرتبط، فقد تبدأ في النظر إلى شخص قريب منك بطريقة مختلفة، لكن لا تتخذ قرارًا عاطفيًا قبل أن تتأكد من مشاعرك.

برج الثور اليوم على الصعيد المالي

ماليًا، تميل اليوم إلى التفكير في الأمان والاستقرار أكثر من المخاطرة، وهذا الاتجاه يخدمك جيدًا. راجع التزاماتك القادمة قبل القيام بأي عملية شراء كبيرة، وحاول أن تضع مبلغًا جانبًا للطوارئ. وقد تظهر أمامك فكرة لتحسين دخلك، لكنها تحتاج إلى دراسة عملية قبل تحويلها إلى خطوة فعلية.

 برج الثور اليوم على الصعيد الصحي

صحيًا، انتبه إلى الإرهاق الناتج عن كثرة التفكير وتحمل المسؤوليات. حاول ألا تهمل وجباتك أو ساعات النوم بسبب الانشغال، واحرص على بعض الحركة خلال اليوم حتى لو كانت مجرد مشي لفترة قصيرة. الراحة الذهنية ستكون مهمة بالنسبة لك بقدر الاهتمام بالجسم.

نصيحة اليوم لمولود برج الثور

لا تتمسك بالشيء لمجرد أنك اعتدت عليه؛ أحيانًا يكون التغيير المدروس هو ما يمنحك الاستقرار الذي تبحث عنه.

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