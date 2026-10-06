منيف الحربي: المعركة تتجه نحو البحر الأحمر.. وتحالف مكة يعيد رسم المعادلة الإقليمية

أكد منيف الحربي المحلل السياسي السعودي أن التطورات الإقليمية الأخيرة تشهد تحولًا في مسار المواجهة، مشيرًا إلى أن تأثير إيران في مضيق هرمز تراجع، بالتزامن مع انتقال ثقل المواجهة نحو باب المندب والبحر الأحمر.

وقال منيف الحربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المعركة تتجه حاليًا إلى البحر الأحمر، في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ويرتبط بصورة مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.

التحركات السعودية

وتابع أن منظومة الدفاع الجوي السعودي تمكنت من مواجهة الهجمات الحوثية، معتبرًا أن التطورات العسكرية الأخيرة تعكس تغيرًا في موازين المواجهة، بالتزامن مع التحركات السعودية على الساحة اليمنية.