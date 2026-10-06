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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك العربى الأفريقي الدولي ضمن قائمة Forbes لأفضل البنوك أداءً على مستوى العالم لعام 2026

العربى الأفريقى
العربى الأفريقى
أحمد عبد القوى

حصل البنك العربى الافريقى الدولى على تقدير دولي بانضمامه إلى قائمة Forbes لأفضل البنوك أداءً على مستوى العالم لعام 2026، والتي تضم نخبة من المؤسسات المالية التي تم تقييمها وفقاً لأدائها المالي، ومرونتها المالية، واستدامة نموها.

وتعد قائمة Forbes لعام 2026 تصنيفاً عالمياً أطلقته المجلة بالتعاون مع شركة أبحاث الأسواق Statista، ويعتمد على تحليل البيانات المالية للبنوك. ويستند التصنيف إلى أربعة محاور رئيسية تشمل الربحية، والنمو وجودة الأرباح، وقوة رأس المال والتمويل، إلى جانب جودة الأصول وكفاءة التشغيل. وشملت القائمة 500 بنك من 89 دولة حول العالم. وقد جاء البنك العربى الافريقى الدولى في المرتبة السادسة بين 102 بنكاً ضمن فئته، محققاً مركزاً متقدماً في التصنيف العالمي.

يأتي هذا التقدير في ضوء الأداء المالي القوي الذي حققه البنك العربى الافريقى الدولى خلال العام، حيث واصل البنك تعزيز صلابته المالية، وتنمية أعماله، وتحقيق نمو مستدام عبر مختلف أنشطته.

ويضاف هذا التقدير من Forbes إلى سجل البنك العربى الافريقى الدولى المتنامي من الاعترافات الدولية، ويعزز مكانته كأحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر، في ظل استراتيجية تركز على النمو المستدام، وتعزيز القوة المالية، وخلق قيمة طويلة الأجل.

بنك عربى افريقى

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