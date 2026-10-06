القبض على أدمن صفحة لبيع الشهادات المزورة على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص في الجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الشهادات والمحررات الرسمية المقلدة بمقابل مادى .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الشهادات والمحررات الرسمية المقلدة بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) ، حال تواجده بنطاق محافظة الجيزة وضُبط بحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") بمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير الشهادات الرسمية ، وعقب إستلام المبالغ المالية منهم يقوم بغلق هاتفه المحمول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.