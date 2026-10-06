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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تضبط جريمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

اموال
اموال
مصطفى الرماح

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الأجهزة الأمنية مليون جنيه الهجرة غير الشرعية

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