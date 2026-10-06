بعد النصب على مواطنين.. سقوط موظف خدمة العملاء المزيف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وضُبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 4 شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بإرتكاب عدد (7) وقائع بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





