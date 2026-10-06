جنوب أفريقيا تستعد لزيادة أسعار الوقود غدا وسط توقعات بتجاوز التضخم هدف 3%

تترقب شركات الوقود وتجار التجزئة في جنوب أفريقيا تعديلات الأسعار المقرر تطبيقها غدا، الأربعاء، وسط توقعات بزيادة الأسعار قد تدفع سائقي السيارات إلى التزود بالوقود قبل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ عند منتصف الليل.

وتعتمد جنوب أفريقيا بدرجة كبيرة على واردات الوقود لتلبية احتياجاتها المحلية، فيما تُراجع أسعار الوقود محليا شهريا وفق معادلة تستند إلى عدة عوامل، من بينها أسعار النفط الخام وسعر صرف الراند.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا إن أسعار البنزين المنظم في محطات الوقود سترتفع بما يصل إلى 12% فيما سيصعد سعر الديزل بالجملة 10%، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بفعل تداعيات الحرب الإيرانية.

ووفق قرار الحكومة، سيرتفع سعر البنزين بما يصل إلى 3.33 راند للتر، فيما سيزيد سعر الديزل بالجملة بما يصل إلى 3.24 راند للتر اعتبارا من الغد، والدولار يساوي 16.65 راند جنوب أفريقي.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الديزل بالجملة بما يتراوح بين 2.84 و3.24 راند للتر، ليتجاوز سعر ديزل 0.005% المستوى القياسي السابق ويصل إلى 33.29 راند للتر.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تسجل فيها أسعار الوقود مستويات قياسية، ما يزيد الضغوط على سائقي السيارات والمزارعين وشركات النقل وغيرها من القطاعات كثيفة استهلاك الديزل.

وفي مايو، نفد الوقود من بعض محطات التعبئة، وكاد بعض سائقي السيارات يعلقون بسبب نقص الإمدادات، بعدما دفعت الصدمات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قطاع الوقود إلى حافة أزمة حادة.

وأدت موجة شراء بدافع الذعر في بعض المناطق إلى نقص مؤقت ومحدود في الإمدادات، بعدما تجاوز الطلب قدرة المحطات على إعادة ملء خزاناتها الأرضية بالسرعة الكافية.

من المتوقع أن تدفع زيادة أسعار الوقود معدل التضخم العام إلى تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 3%، ما قد يزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين منذ اندلاع حرب إيران، فيما يترقب السوق قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة في منتصف نوفمبر.