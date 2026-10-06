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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

داليا الأتربي عضوًا بلجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ

داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ
داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أعلنت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، استمرار عضويتها بلجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدة أن ملف التعليم سيكون من بين أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وبناء شخصية الطالب وتنمية قدراته.


وقالت الأتربي،في تصريحات لها  إن تطوير منظومة التعليم يجب ألا ينظر إلى الطالب باعتباره مجرد متلقٍ للمناهج أو آلة للمذاكرة وحفظ المعلومات، وإنما باعتباره محورًا لعملية بناء متكاملة تستهدف تكوين شخصيته وتنمية قدراته ومهاراته.

بناء طفل متعلم ومفكر وقادر على الإبداع


وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون لـ”بناء طفل متعلم ومفكر وقادر على الإبداع”، من خلال تطوير المناهج وطرق التدريس بما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، مع الاهتمام بالتعليم القائم على الفهم وتنمية المهارات، وليس الحفظ والاستذكار فقط.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين التحصيل الدراسي وبناء شخصية الطفل، من خلال التوسع في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية داخل المدارس، بما يسهم في بناء الطفل تعليميًا وفكريًا وجسديًا، ويمنحه مساحة لاكتشاف مواهبه وقدراته وتنمية ثقته بنفسه.
وأوضحت الأتربي أن الهدف من العملية التعليمية لا يقتصر على تخريج طالب قادر على اجتياز الامتحان، وإنما إعداد إنسان يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التفكير والتواصل وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء شخصية الطفل منذ سنواته الأولى.
وأضافت أن من الملفات التي تستحق اهتمامًا أكبر خلال المرحلة المقبلة أيضًا مواجهة الكيانات والألقاب الوهمية، خاصة الجهات التي تستغل حاجة المواطنين إلى التعليم أو التدريب أو الحصول على شهادات وألقاب، دون أن تكون لديها صفة أو اعتماد قانوني يؤهلها لذلك.


وشددت على ضرورة تعزيز الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، إلى جانب رفع وعي الطلاب وأولياء الأمور بكيفية التحقق من اعتماد المؤسسات والبرامج والشهادات قبل التعامل معها، حمايةً للمواطنين من التضليل أو استغلال رغبتهم في الحصول على مؤهلات حقيقية

داليا الأتربي الشيوخ لجنة التعليم الفصل التشريعي الثاني ملف التعليم

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