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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتطوير ضمادة جروح.. طلاب جامعة بنها يفوزون بتمويل 100 ألف جنيه

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها
إبراهيم الهواري

حقق طالبان من جامعة بنها إنجازًا جديدا في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بعد مشاركتهما ضمن فريق «Glourina» الفائز بمنحة تمويلية بقيمة 100 ألف جنيه، لدعم مشروع «AEGIS» لتطوير ضمادة جروح محلية، وذلك ضمن أعلى فئة تمويلية في برنامج «جاهزون للغد – YIEP»، بالشراكة مع مؤسسة Plan International Egypt.

وضم الفريق الطالب مروان بلال سعد الدين، بالمستوى الثالث ببرنامج البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم بجامعة بنها، والطالب عبدالله محمود محمود، بالمستوى الرابع بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها ، إلى جانب عدد من الطلاب بكلية العلوم التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر.


ويستهدف مشروع «AEGIS» تطوير ضمادة للجروح تعتمد على ألجينات الكالسيوم، وهي مادة حيوية مشتقة من الطحالب البحرية، تتميز بقدرتها على امتصاص إفرازات الجروح وتكوين طبقة هلامية تساعد في الحفاظ على بيئة رطبة مناسبة لالتئام الجروح، بما يتيح تقديم بديل محلي للضمادات المتقدمة المستوردة، بتكلفة أكثر إتاحة.

ضمادة جروح محلية 

وجاء فوز الفريق بالمنحة بعد رحلة استمرت أكثر من أربعة أشهر، تضمنت مراحل من التدريب والتطوير والتصفيات، ضمن برنامج شارك فيه نحو 2000 متقدم، قبل وصول 45 مشروعًا إلى المرحلة النهائية، واختيار 20 فكرة للحصول على منح تمويلية بفئات مختلفة.
كما تأهل فريق «Glourina» إلى نهائيات مسابقة «Rally Startup Competition»، التي توفر برامج للتدريب والإرشاد ودعم تطوير النماذج الأولية وإطلاق المنتجات، إلى جانب إتاحة فرص للتمويل أمام رواد الأعمال الشباب.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اعتزاز الجامعة بطلابها المتميزين وقدرتهم على توظيف معارفهم العلمية في ابتكار حلول عملية تخدم المجتمع، مشيدًا بمشاركة طلاب الجامعة ضمن فريق يجمع بين تخصصات علمية وتطبيقية متنوعة.


وأشار "الجيزاوي" إلى اهتمام الجامعة بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير البيئة المناسبة أمام الطلاب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطوير، مع ربطهم بالجهات الداعمة وقطاعات الصناعة، مؤكدًا أهمية استكمال مراحل التقييم والتحقق العلمي للمشروعات قبل الانتقال إلى مراحل التطبيق والإنتاج.

القليوبية جامعة بنها مضادة جروح محلية طلاب بنها الابتكار وريادة الأعمال

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