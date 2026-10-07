النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد هجمات الحوثيين على السعودية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أثارت هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على السعودية مخاوف بشأن تدفقات الخام من الشرق الأوسط، رغم تعافي الإمدادات خلال الفترة الأخيرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي للنفط، تسليم ديسمبر بنسبة 0.93% إلى 101.52 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.81% إلى 90.16 دولار للبرميل.

وكان النفط المنقول عبر خط أنابيب الشرق والغرب قد بلغ 5.8 مليون برميل حتى صباح أمس الثلاثاء، وفقًا لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ومع ذلك، ألقت المخاوف من حدوث اضطرابات إضافية في الإمدادات بالشرق الأوسط بظلالها على معنويات الأسواق.

وأفادت تقارير بأن هيئة الطيران السعودية أعلنت، أمس الثلاثاء، استهداف مطاري جازان ونجران في هجومين، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين الحوثيين المدعومين من إيران والمملكة العربية السعودية.

كما أدى تصعيد إيران هجماتها على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز إلى تجدد مخاوف المتعاملين بشأن الإمدادات، في ظل تهديد هذه الهجمات بتعطيل التعافي الهش لصادرات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وقال نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة زاي كابيتال ماركتس، امس الثلاثاء، إن النفط لا يزال “عالقًا بين تحسن الإمدادات الفعلية واستمرار المخاطر الجيوسياسية”.

من جانبه، قال سامر حسن، كبير محللي الأسواق في منصة تداول العملات الأجنبية إكس إس دوت كوم، إن قدرة الحوثيين في اليمن على استهداف منشآت نفطية تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود تُبقي مخاطر حدوث اضطراب واسع النطاق في إمدادات الخام مرتفعة وقائمة.

وأضاف أن هذه المخاطر قد تتفاقم إذا شعر الحوثيون بالحاجة إلى ممارسة مزيد من الضغط نتيجة خسارتهم المزيد من الأراضي.