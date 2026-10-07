قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام عبد الفتاح: 4 إنذارات في المباراة معدل طبيعي للحكم رادي أوبريونوفيتش
من رأس العش إلى معركة المنصورة الحوية.. الفريق مجدي شعراوي يروي لـ "صدى البلد" كيف تحقق نصر أكتوبر
تحورات الفيروسات تحت السيطرة.. عوض تاج الدين يكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة ويطمئن المصريين
للحماية من إيقاف الدعم .. شروط ورابط تحديث بطاقة التموين 2026 عبر بوابة مصر الرقمية
الجيش اليمني يواصل عملية "فجر اليمن" ضد ميليشيا الحوثي
20 ألف دولار.. عصام عبدالفتاح يكشف تكلفة طاقم تحكيم مباراة القمة
تنمية سيناء.. الزراعة تستعرض مشروعات دعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة
ماريان جرجس: الدبلوماسية المصرية تنوع الشراكات ولا تستبدل شريكًا بآخر
التحكيم يشعل الأجواء قبل القمة.. سجال ناري بين أبو الدهب والقباني
الزمالك يواجه زد بالشباب في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
توقعات مثيرة من نجوم الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة
من عيد ميلاد الحفيد لمأساة.. الضفادع البشرية تبحث عن جثمان الحاج خليفة بالنيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد هجمات الحوثيين على السعودية

النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد هجمات الحوثيين على السعودية
النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد هجمات الحوثيين على السعودية
أ ش أ

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أثارت هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على السعودية مخاوف بشأن تدفقات الخام من الشرق الأوسط، رغم تعافي الإمدادات خلال الفترة الأخيرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي للنفط، تسليم ديسمبر بنسبة 0.93% إلى 101.52 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.81% إلى 90.16 دولار للبرميل.

وكان النفط المنقول عبر خط أنابيب الشرق والغرب قد بلغ 5.8 مليون برميل حتى صباح أمس الثلاثاء، وفقًا لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ومع ذلك، ألقت المخاوف من حدوث اضطرابات إضافية في الإمدادات بالشرق الأوسط بظلالها على معنويات الأسواق.

وأفادت تقارير بأن هيئة الطيران السعودية أعلنت، أمس الثلاثاء، استهداف مطاري جازان ونجران في هجومين، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين الحوثيين المدعومين من إيران والمملكة العربية السعودية.

كما أدى تصعيد إيران هجماتها على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز إلى تجدد مخاوف المتعاملين بشأن الإمدادات، في ظل تهديد هذه الهجمات بتعطيل التعافي الهش لصادرات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وقال نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة زاي كابيتال ماركتس، امس الثلاثاء، إن النفط لا يزال “عالقًا بين تحسن الإمدادات الفعلية واستمرار المخاطر الجيوسياسية”.

من جانبه، قال سامر حسن، كبير محللي الأسواق في منصة تداول العملات الأجنبية إكس إس دوت كوم، إن قدرة الحوثيين في اليمن على استهداف منشآت نفطية تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود تُبقي مخاطر حدوث اضطراب واسع النطاق في إمدادات الخام مرتفعة وقائمة.

وأضاف أن هذه المخاطر قد تتفاقم إذا شعر الحوثيون بالحاجة إلى ممارسة مزيد من الضغط نتيجة خسارتهم المزيد من الأراضي.

ارتفعت أسعار النفط هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على السعودية تدفقات الخام من الشرق الأوسط تعافي الإمدادات العقود الآجلة لخام برنت المعيار العالمي للنفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الطاعون الرئوي

الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟

منتخب أنجولا

مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

ترشيحاتنا

صورة من توقيع البروتوكول

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بدء العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة لتقييم التأثير البيئي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون المصري الياباني في تحويل مخرجات الابتكار الجامعي إلى منتجات وشركات قابلة للتوسع

وزير التعليم العالي يستعرض استراتيجية طوكيو للشركات الناشئة وفرص التعاون مع مصر

بالصور

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

تجمع بين الانوثة و الجرأة.. ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

نسرين أمين تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد